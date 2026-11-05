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WILLIAMSOVA PRVA ZVIJEZDA

Odlazak velikana: Umro Alan Jones, bivši svjetski prvak u formuli 1

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Hina
|
05. stu. 2026. 09:26
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REUTERS
John Eggitt/REUTERS

Svjetski prvak u formuli 1 iz 1980. godine, Australac Alan Jones umro je u dobi od 80 godina.

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Jones je bio prvi vozač koji je osvojio naslov za momčad Williams, a tijekom karijere je ostvario 12 pobjeda u utrkama formule 1.

U formuli 1 debitirao je 1975. godine, a pozornost Franka Williamsa privukao je pobjedom na VN Austrije 1977. te je stigao u njegovu momčad. Nakon što je 1979. godine ostvario četiri pobjede, 1980. ih je upisao pet te osvojio naslov prvaka ispred Brazilca Nelsona Piqueta

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f1 alan jones formula 1

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