Odlazak velikana: Umro Alan Jones, bivši svjetski prvak u formuli 1

U formuli 1 debitirao je 1975. godine, a pozornost Franka Williamsa privukao je pobjedom na VN Austrije 1977. te je stigao u njegovu momčad. Nakon što je 1979. godine ostvario četiri pobjede, 1980. ih je upisao pet te osvojio naslov prvaka ispred Brazilca Nelsona Piqueta.