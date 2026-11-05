WILLIAMSOVA PRVA ZVIJEZDA
Odlazak velikana: Umro Alan Jones, bivši svjetski prvak u formuli 1
Svjetski prvak u formuli 1 iz 1980. godine, Australac Alan Jones umro je u dobi od 80 godina.
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Jones je bio prvi vozač koji je osvojio naslov za momčad Williams, a tijekom karijere je ostvario 12 pobjeda u utrkama formule 1.
U formuli 1 debitirao je 1975. godine, a pozornost Franka Williamsa privukao je pobjedom na VN Austrije 1977. te je stigao u njegovu momčad. Nakon što je 1979. godine ostvario četiri pobjede, 1980. ih je upisao pet te osvojio naslov prvaka ispred Brazilca Nelsona Piqueta.
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