Arsenal igra protiv Lillea
Šok za Artetu uoči Lige prvaka: "Ovo mi se nije dogodilo u sedam godina!"
Mikel Arteta suočio se s neočekivanim problemima uoči utakmice Arsenala protiv Lillea u Ligi prvaka. Piero Hincapié i Martin Zubimendi ozlijedili su se tijekom dodatnog treninga nakon subotnje prvenstvene pobjede protiv Leedsa (2:1), zbog čega je njihov nastup u utorak pod upitnikom.
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Piero Hincapié protiv Leedsa je ušao u igru u završnici susreta, dok je Martin Zubimendi cijelu utakmicu proveo na klupi. Obojica su se trebala dodatno trenirati nakon utakmice kako bi nadoknadila manjak minutaže, no umjesto toga zadobili su ozljede koje bi ih mogle udaljiti s terena.
Arteta je priznao da se tijekom sedam godina na klupi Arsenala nije susreo s takvom situacijom.
„Ovo mi se nije dogodilo u sedam godina koliko sam ovdje”, rekao je španjolski trener.
„Doduše, moglo se dogoditi i na treningu sljedeći dan. Dogodilo se sada i nadam se da se neće ponoviti, ali što tu možete učiniti?”, dodao je.
Dodatni pregledi otkrit će težinu ozljeda
Hincapié i Zubimendi proći će dodatne liječničke preglede i snimanja kako bi se utvrdila ozbiljnost njihovih ozljeda te procijenilo koliko će morati izbivati s terena. Njihov status za ogled s Lilleom zasad nije poznat.
„Planirali smo trening nakon utakmice za sve koji nisu dovoljno igrali i u dvije nesretne akcije izgubili smo dvojicu igrača. Otići će na dodatne snimke kako bismo vidjeli u kakvom su stanju i koliko će izbivati s terena”, objasnio je Arteta.
Arsenal tako u završnoj pripremi za europski dvoboj čeka liječničke nalaze dvojice nogometaša. Njihov izostanak mogao bi predstavljati dodatni problem za londonsku momčad, koja protiv Lillea želi nastaviti potvrđivati status jednog od glavnih kandidata za visoke domete u Ligi prvaka.
Trener Arsenala osvrnuo se i na protivnika kojeg vodi Davide Ancelotti, sin proslavljenog talijanskog trenera Carla Ancelottija. Arteta očekuje zahtjevnu utakmicu te je pohvalio rad svojeg kolege, naglasivši da njegova momčad mora zaslužiti mjesto među najboljima u Europi.
„Morat ćemo zaslužiti pravo da se ponovno nađemo u samom vrhu. Znamo koliko je to teško i koliko smo puta u povijesti kluba to ostvarili, tako da prvo moramo biti svjesni te činjenice. Sutra nas čeka izuzetno težak protivnik koji je jako dobro vođen. Ovo što je Davide napravio je izvanredno. Dovoljno je vidjeti kako se natječu i igraju te kakve su probleme stvorili velikim momčadima. Sutra neće biti ništa drugačije, ali spremni smo za to”, zaključio je Arteta.
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