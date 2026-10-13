Šok za Artetu uoči Lige prvaka: "Ovo mi se nije dogodilo u sedam godina!"

„Morat ćemo zaslužiti pravo da se ponovno nađemo u samom vrhu. Znamo koliko je to teško i koliko smo puta u povijesti kluba to ostvarili, tako da prvo moramo biti svjesni te činjenice. Sutra nas čeka izuzetno težak protivnik koji je jako dobro vođen. Ovo što je Davide napravio je izvanredno. Dovoljno je vidjeti kako se natječu i igraju te kakve su probleme stvorili velikim momčadima. Sutra neće biti ništa drugačije, ali spremni smo za to”, zaključio je Arteta.