Bio je neočekivani junak protiv Španjolske. Poziv u reprezentaciju dobio je preko - LinkedIna

JORDAN GODFREE/IMAGN IMAGES via Reuters

Utakmica Španjolske i Zelenortskih Otoka na Svjetskom prvenstvu već je zauzela posebno mjesto u nogometnoj povijesti. Nije riječ samo o rezultatu – aktualni europski prvaci i jedni od favorita turnira ostali su bez pobjede protiv male otočne države s tek oko pola milijuna stanovnika, odigravši 0:0.

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Ova je utakmica u središte pozornosti dovela ime koje većina nogometnih navijača vjerojatno nikada prije nije čula. Riječ je o Robertu "Picu" Lopesu, braniču Zelenortskih Otoka koji nastupa za irski klub Shamrock Rovers.

Što ga čini posebnim? Prije svega, nije ni rođen na Zelenortskim Otocima, već u Irskoj, u obitelji irske majke i oca podrijetlom sa Zelenortskih Otoka.

No, najneobičniji dio njegove priče jest činjenica da je poziv u reprezentaciju dobio preko LinkedIna. To definitivno nije uobičajen put do međunarodnog nogometa, a 32-godišnji stoper vjerojatno je u prvi trenutak mislio isto, piše Euronews.

Kad su mu se iz reprezentacije Zelenortskih Otoka prvi put javili 2018. godine putem globalne poslovne društvene mreže, poruka je bila napisana na portugalskom. Lopes ju je namjerno ignorirao, uvjeren da se radi o neželjenoj poruci.

Devet mjeseci kasnije javio mu se izbornik reprezentacije, ovoga puta na engleskom jeziku. Tad je Lopes vidio poruku, shvatio da je prilika stvarna i prihvatio poziv.

Za reprezentaciju Zelenortskih Otoka, poznatu pod nadimkom "Tubarões Azuis" (Plavi morski psi), debitirao je 2019. godine u prijateljskoj pobjedi protiv Toga. A jučer je predvodio obranu svoje reprezentacije u povijesnoj prvoj utakmici Zelenortskih Otoka na Svjetskom prvenstvu.

No, to nije jedini razlog zbog kojeg je utakmica ušla u povijest. Mnogi su očekivali da će Zelenortski Otoci provesti 90 minuta pokušavajući zaustaviti tehnički superiorne španjolske igrače grubom igrom. Umjesto toga, otočna reprezentacija pružila je jednu od najdiscipliniranijih obrambenih predstava u povijesti turnira. Napravila je, naime, samo jedan prekršaj tijekom cijele utakmice.

To je najmanji broj prekršaja koji je neka momčad napravila u povijesti Svjetskog prvenstva.

Ipak, unatoč povijesnom remiju protiv Španjolske, "Plave morske pse" i dalje čeka težak zadatak - mogu li Lopes i njegovi suigrači ponovno pružiti isto protiv Urugvaja i Saudijske Arabije sljedećeg tjedna?

Kako su se Zelenortski Otoci plasirali na Svjetsko prvenstvo?

Zelenortski Otoci završili su kvalifikacijsku skupinu afričkih reprezentacija s 23 boda, četiri više od Kameruna.

Moto reprezentacije "10 otoka, jedna nacija, jedan san" postao je stvarnost 13. listopada 2025., kad se država prvi put u povijesti plasirala na Svjetsko prvenstvo pobjedom 3:0 protiv Esvatinija na Nacionalnom stadionu u Praiji, pred 15.000 oduševljenih navijača.

Nakon tog povijesnog uspjeha vlada je 13. listopada proglasila državnim praznikom. Malo tko je mogao zamisliti da će taj san postati još veći tijekom samog Svjetskog prvenstva.

Nacija se trenutno nalazi na 64. mjestu FIFA-ine ljestvice.

Zelenortski Otoci stekli su neovisnost od Portugala od 1973. godine, imaju skromno gospodarstvo, ali i veliku dijasporu raseljenu diljem Europe. Privlačenje igrača s podrijetlom iz zemlje bilo je gotovo nemoguće: nogometaši poput Nania ili Nelsona Semeda, koji imaju korijene sa Zelenortskih Otoka, odlučili su nastupati za Portugal.

Možda je upravo zato nogometni savez posegnuo za LinkedInom. Lopes je bio samo prvi. Nakon njega uslijedili su i drugi. Danas je reprezentacija sastavljena od igrača koji nastupaju u ligama diljem Europe, Sjedinjenih Američkih Država, Bliskog istoka i Afrike.