DHMZ najavio toplinski val: Stižu temperature i do 35°C, evo kada

Noći će, osobito na Jadranu, biti tople, što znači da se najniža temperatura zraka često na obali neće spuštati ispod 20 °C. Uz slabu do umjerenu buru noću će ponegdje na obali biti i vrlo toplo, uz temperaturu zraka oko 25 °C što će dodatno naglasiti osjećaj neugode i otežati noćni odmor.