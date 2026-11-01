Dinamo će i Kovačeviću platiti otpremninu: Evo koliko će dobiti

Ostale su samo formalnosti. Mario Kovačević uskoro će postati bivši trener Dinama. Razlaz je neminovan, poraz od Rudeša bio je previše i za navijače i za Zvonimira Bobana. Naravno, Dinamo će Kovačeviću morati isplatiti i otpremninu, jer će mu dati otkaz prije isteka ugovora. Kovačević je potpisao do 2027.