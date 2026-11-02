debitirao protiv HSV-a
Hrvat srušio rekord Bundeslige i oduševio Njemačku: "Ludo je što može sa 16 godina"
Kakav debi u Bundesligi! Niko Iličević ima samo 16 godina i jedan dan, a već je ispisao povijest. U pobjedi Eintrachta iz Frankfurta protiv HSV-a rezultatom 3:1 mladi napadački talent ušao je u igru u trećoj minuti sudačke nadoknade i time izjednačio poseban rekord.
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Naime, Niko Iličević sada je, zajedno s Youssoufom Moukokom, najmlađi igrač u povijesti Bundeslige. Prije njega samo je Moukoko, danas 21-godišnjak koji igra za turski Çorum FK, debitirao u njemačkom prvenstvu s tako malo godina. Bivši napadač Borussije Dortmund svoj je debi u Bundesligi upisao 2020. godine, također sa 16 godina i jednim danom, piše Bild.
Zanimljivo je da je Niko Iličević nećak bivšeg hrvatskog nogometaša Ive Iličevića, koji je u Bundesligi odigrao 137 utakmica i postigao 18 pogodaka, a najveći dio nastupa upisao je upravo za HSV.
Iličević odmah pokazao što zna
Njegov debi zamalo se nije ni dogodio. Budući da je Can Uzun presporo napuštao teren, sudac Florian Exner odlučio je nastaviti utakmicu bez obavljene zamjene. Trener Eintrachta Adi Hütter toliko se razljutio zbog te odluke da je zaradio žuti karton.
Tri minute poslije Iličević je ipak dobio priliku zaigrati i odmah je pokazao što zna.
Uspio je uputiti dva vrlo dobra udarca prema protivničkim vratima. Njegov niski udarac prošao je tik pokraj desne vratnice, dok je drugi pokušaj obranio vratar HSV-a Daniel Heuer Fernandes.
Njegov suigrač Can Uzun (20) nakon utakmice pohvalio ga je u razgovoru za DAZN.
„Gledam ga svaki dan na treningu i jednostavno sam ponosan na njega. Moram reći da je još dječak, što ja kao 20-godišnjak mogu reći, ali stvarno je odigrao sjajnu utakmicu. Odmah je imao i dva udarca prema golu. Od njega možemo očekivati još mnogo toga.”
Slično razmišlja i Younes Ebnatoulib (23).
„Nevjerojatno je da je već sa 16 godina toliko dobar. Odmah je unio energiju u igru i zamalo postigao pogodak.”
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