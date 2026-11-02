smjena Kovačevića
Poznato kada će Dinamo objaviti ime novog trenera: Ovo je prvi izbor, ali postoji i plan B
Ime novog trenera Dinamo bi trebao službeno objaviti u ponedjeljak 9. studenoga, nakon utakmice u Sunderlandu u četvrtak u Europskoj ligi te nedjeljnog gostovanja u Varaždinu. Glavnu ulogu u izboru igra Albert Capellas, koji je formalno šef Škole nogometa, a zapravo ključni čovjek struke u klubu. Predsjednik Zvonimir Boban mu iznimno vjeruje te mu je dao odriješene ruke da dovede trenera. Poznato je da će biti Španjolac.
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Prva ideja Capellasa i izbor broj jedan je Oscar Garcia, ali on je trener Pogona iz Szeczina, pa u maksimirskom klubu imaju i drugog kandidata koji je slobodan i čeka rasplet s Garcijom. Njegovo ime još nije procurilo. Do sredine tjedna Dinamo bi trebao imati novi pokušaj da se dokopa Garcije, ali koliko znamo nije spreman ući u veliki trošak pa je to vrlo upitno, piše novinar Sportskih novosti Dražen Antolić.
Formalnu odluku o novom treneru donosi Uprava koju čine tri čovjeka Zvonimir Boban, Zvonimir Manenica i Hrvoje Puhalo. Pritom se Manenica brine za financije.
Stare su veze Capellasa i Garcije. Oni koji duže pamte sjećaju ga se kao veznog igrača Barcelone iz devedesetih, a dok je Capellas bio koordinator La Masije Oscar Garcia vodio je juniore. Međutim, nakon toga nije napravio impresivnu karijeru, promijenio je čak trinaeset klubova i nigdje se nije dugo zadržao. Bilo je tu imena poput Brightona, RB Salzburga, St. Etiennea, Olympiacosa, Celte, Ajaxa... ali nedostaju veći rezultati.
Osvojio je prvenstvo Izraela s Maccabijem iz Tel Aviva i dvaput austrijsko s RB Salzburgom. Od ovog ljeta je trener poljskog Pogona iz Szczecina s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.
Zanimljivost vezana za Garciju je da ga je Dinamo izbacio u kvalifikacijama za Ligu prvaka 2016. godine kad je vodio RB Salzburg. Momčad predvođena Zlatkom Kranjčarom slavila je u Austriji nad Garcijinom ekipom 2:1 golovima Fernandesa i Soudanija, a prvi ogled je završio 1:1. Cico mu je digao znak "stop" u pokušaju da se domogne elitnog natjecanja.
Eto, sad deset godina kasnije žele ga dovesti umjesto Marija Kovačevića na klupu Dinama. U Ajaxu je trenirao Josipa Šutala, a nekad u RB-u i Dinamovog Smaila Prevljaka. Kao i u Maccabiju trenera Hajduka - Gonzala Garciju.
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