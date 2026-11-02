Poznato kada će Dinamo objaviti ime novog trenera: Ovo je prvi izbor, ali postoji i plan B

Prva ideja Capellasa i izbor broj jedan je Oscar Garcia, ali on je trener Pogona iz Szeczina, pa u maksimirskom klubu imaju i drugog kandidata koji je slobodan i čeka rasplet s Garcijom. Njegovo ime još nije procurilo. Do sredine tjedna Dinamo bi trebao imati novi pokušaj da se dokopa Garcije, ali koliko znamo nije spreman ući u veliki trošak pa je to vrlo upitno, piše novinar Sportskih novosti Dražen Antolić.