borba za Zlatnu loptu
Kako je glasao Luka Modrić? Evo koliko je bodova dao zvijezdi BiH
Otkriveni su glasački listići za nagradu Zlatnu loptu u kategoriji najboljeg mladog igrača svijeta, priznanje koje časopis France Football dodjeljuje najboljem nogometašu do 21 godine.
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O pobjedniku ove prestižne nagrade odlučuju isključivo bivši osvajači Zlatne lopte, a među njima i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.
Modrić je u svom glasačkom izboru maksimalnih pet bodova očekivano dao čudu od djeteta i suigraču iz Barcelone Lamineu Yamalu, koji je na koncu i osvojio nagradu, prenosi Sport Klub.
Najveće iznenađenje Modrićeva listića svakako je tri boda koja je dodijelio Kerimu Alajbegoviću, talentiranom reprezentativcu Bosne i Hercegovine iz redova Salzburga, dok je jedan bod otišao veznjaku PSG-a Warrenu Zaïre-Emeryju.
Modrićev glasački listić:
- 5 bodova: Lamine Yamal (Španjolska / Barcelona)
- 3 boda: Kerim Alajbegović (Bosna i Hercegovina / Salzburg)
- 1 bod: Warren Zaïre-Emery (Francuska / PSG)
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