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borba za Zlatnu loptu

Kako je glasao Luka Modrić? Evo koliko je bodova dao zvijezdi BiH

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31. lis. 2026. 11:06
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Soccer Football - UEFA Europa League - AFC Bournemouth v AC Milan - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - October 22, 2026 AC Milan's Luka Modric before the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra
Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Otkriveni su glasački listići za nagradu Zlatnu loptu u kategoriji najboljeg mladog igrača svijeta, priznanje koje časopis France Football dodjeljuje najboljem nogometašu do 21 godine.

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O pobjedniku ove prestižne nagrade odlučuju isključivo bivši osvajači Zlatne lopte, a među njima i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Modrić je u svom glasačkom izboru maksimalnih pet bodova očekivano dao čudu od djeteta i suigraču iz Barcelone Lamineu Yamalu, koji je na koncu i osvojio nagradu, prenosi Sport Klub.

Najveće iznenađenje Modrićeva listića svakako je tri boda koja je dodijelio Kerimu Alajbegoviću, talentiranom reprezentativcu Bosne i Hercegovine iz redova Salzburga, dok je jedan bod otišao veznjaku PSG-a Warrenu Zaïre-Emeryju.

Modrićev glasački listić:

  • 5 bodova: Lamine Yamal (Španjolska / Barcelona)
  • 3 boda: Kerim Alajbegović (Bosna i Hercegovina / Salzburg)
  • 1 bod: Warren Zaïre-Emery (Francuska / PSG)

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Teme
kerim alajbegović luka modrić zlatna lopta

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