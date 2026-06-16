Kina se nije kvalificirala na SP, ali navijači imaju svoju zvijezdu: "U koferima je ponio samo kartone"

Neki navijači poručuju da će pratiti utakmice koje sudi Ma Ning, unatoč vremenskoj razlici od 12 do 16 sati. "Znam samo poznate igrače poput Cristiana Ronalda, Messija i Mbappéa", rekla je Debbie Wang, koja priznaje da inače ne prati nogomet, ali je za CNN istaknula da će gledati utakmice koje sudi Ma.