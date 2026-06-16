Ma Ning
Kina se nije kvalificirala na SP, ali navijači imaju svoju zvijezdu: "U koferima je ponio samo kartone"
Ispraćaj reprezentacije na Svjetsko prvenstvo obično je veliki događaj. Pažljivo odabrani igrači u službenim elegantnim odijelima pozdravljaju navijače prije ulaska u zrakoplov kojim odlaze predstavljati svoju zemlju na jednom od najvećih sportskih događaja koji se održava svake četiri godine. No, za Kinu ove godine nije tako.
Kineska reprezentacija ponovno se nije uspjela plasirati na turnir, pa su se tamošnji nogometni navijači okrenuli drugom nacionalnom predstavniku – Ma Ningu, sucu poznatom po strogom i beskompromisnom stilu suđenja zbog kojeg je dobio nadimak "Majstor za kartone".
Ovaj 46-godišnji sudac nije oduvijek bio omiljena figura u domovini. Njegove su odluke često izazivale podjele, a tijekom više od desetljeća karijere domaći navijači znali su ga izviždati i vrijeđati na utakmicama. Nadimak je zaradio 2015. godine kad je na žestokom šangajskom derbiju pokazao čak devet žutih i tri crvena kartona.
"Drugi gledaju svoje reprezentacije kako igraju, a mi gledamo svog suca kako dijeli kartone"
Posljednjih dana kineske društvene mreže ponovno su se ujedinile oko nekada kontroverznog suca, jedinog kineskog arbitra na Mundijalu, pretvorivši ga u simbol nacionalnog ponosa. Objave povezane s njim prikupile su milijune pregleda.
"Druge zemlje gledaju svoje reprezentacije kako igraju, a mi gledamo svog suca kako dijeli kartone", napisao je jedan korisnik kineske platforme RedNote.
Ma Ning je za nastup na Svjetskom prvenstvu osigurao i sponzorsku podršku nekih od najvećih kineskih kompanija, među kojima su tehnološka tvrtka Lenovo i proizvođač elektronike Hisense.
Otkako je prošlog mjeseca otvorio profil na RedNoteu, Ma je prikupio više od 210.000 pratitelja. Jedna od njegovih prvih objava bila je fotografija ispred zračne luke prije odlaska na turnir koji je započeo utakmicama u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, uz kratku poruku: "Idemo!"
Jedan korisnik Weiba, popularne kineske društvene mreže, našalio se: "Njegova prtljaga vjerojatno je puna samo žutih i crvenih kartona".
"Ne treba ti ukrcajna karta, samo im pokaži crveni", dodao je drugi.
"Jako me zanima koliko će kartona pokazati"
Neki navijači poručuju da će pratiti utakmice koje sudi Ma Ning, unatoč vremenskoj razlici od 12 do 16 sati. "Znam samo poznate igrače poput Cristiana Ronalda, Messija i Mbappéa", rekla je Debbie Wang, koja priznaje da inače ne prati nogomet, ali je za CNN istaknula da će gledati utakmice koje sudi Ma.
"Jako me zanima koliko će kartona pokazati. Ma je naš jedini predstavnik na Svjetskom prvenstvu i mislim da ćemo ga podržati", rekao je za CNN Ted Cui, nogometni navijač iz Pekinga.
Cui, koji je gledao brojne utakmice koje je sudio Ma, smatra da je kontroverzni sudac bez sumnje "jedan od najboljih sudaca u Kini, pa čak i u cijeloj Aziji". Osim što sudi utakmice najvišeg ranga kineskog nogometa, kineske Super lige, Ma redovito dijeli pravdu i na međunarodnim susretima, uključujući utakmice Lige prvaka Azijske nogometne konfederacije (AFC).
FIFA-in sudac postao je 2011. godine, a debitirao je na SP-u prije četiri godine u Kataru, gdje je bio četvrti sudac na nekoliko utakmica.
Na ovogodišnjem turniru Kini se pridružuju još dvojica službenih predstavnika – pomoćni sudac Zhou Fei i VAR sudac Fu Ming.
Peking dugo pokušava izgraditi Kinu kao globalnu nogometnu silu
Kina se na Svjetsko prvenstvo nije plasirala od 2002. godine. Bio im je to jedini put nastupila na najvećem nogometnom turniru. Taj je nastup završio u grupnoj fazi, a kući su se vratili bez postignutog gola.
Od tada Peking dugo pokušava izgraditi Kinu kao globalnu nogometnu silu. Kineski predsjednik Xi Jinping, koji se deklarira kao ljubitelj nogometa, još je 2011. rekao da su njegove tri želje za kineski nogomet: plasman na Svjetsko prvenstvo, organizacija Svjetskog prvenstva i osvajanje Svjetskog prvenstva.
U godinama koje su uslijedile kineska Super liga privukla je brojne svjetske zvijezde unosnim ugovorima koji su se financijski mogli mjeriti s najvećim europskim ligama, a vlada je predstavila ambiciozan plan prema kojem bi Kina do 2050. trebala postati "prvoklasna nogometna velesila".
No više od desetljeća kasnije, loše financijske odluke, navodi o korupciji na visokim razinama, višegodišnja pandemija i kriza nekretninskog sektora koja je usporila gospodarstvo ostavili su duboke posljedice na kineski nogomet.
Zato su se kineski navijači ovog ljeta okupili oko nove zvijezde – suca koji je postao internetski hit, strogog čovjeka s kartonima u rukama koji predstavlja njihovu zemlju na najvećoj nogometnoj pozornici.
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