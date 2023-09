Nemec: Moguće je da dogovor o statutu bude izigran i da ostane sve po starom

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Predstavnik udruge Dinamo - to smo mi Dragutin Nemec gostovao je u Newsroomu i komentirao previranja u strukturi kluba.

Poprilično je vremena prošlo od dramatične skupštine u Sheratonu nakon koje je s jedne strane djelovalo kao da će nastupiti potpuna paraliza upravljanja u klubu, ali s druge strane dobili smo obećanje da će uskoro biti spreman novi statut koji će učiniti klub demokratičnijim.

Od statuta ništa, gomilaju se problemi, a posljednjih dana pojavila se informacija o novom savezništvu ljudi koji su bili sukobljeni, Mirka Barišića i Damira Zorića. Zorić priznaje sastanak s Barišićem, no tvrdi da ništa više od toga nije bilo. Gradonačelnik Tomašević inzistira na tome da eventualno vraćanje ljudi bliskih Mamiću u strukture kluba znači zaustavljanje svih projekata koje grad razvija s Dinamom.

Nemec kaže da je statut gotov: “Mi smo gotovi sa statutom. Radna skupina je radila više mjeseci i iznijedrila statut jednoglasno. Izašao je u javnost i svatko ga može vidjeti i ocijeniti. Predsjednik Barišić je podržao ideju da se klub demokratizira i mislim da imamo dobar statut”, kazao je.

Rezultat skupštine dosad je taj da je de facto njena posljednja sjednica prekinuta. Skupština bi trebala postaviti izvršni odbor, kojeg trenutno nema. Trebala bi izabrati i predsjednika kluba. Skupština treba izabrati i nadzorni odbor, kojeg trenutno nema.

Izvršni odbor po postojećem statutu ima još jedan vrlo bitan element. On utječe na budući sastav skupštine. Izvršni odbor kojeg nema bira upravu koje – ima. Aktualna uprava i predsjednik su potpuno sigurni u svoje pozicije i nitko ne propituje ono što oni rade. “Uprava koja trenutačno postoji ne može biti smijenjena, dok se ne izabere izvršni odbor”, pojašnjava Nemec.

Skupština će se sastati, odmah usvojiti novi statut i odmah početi popunjavati prazna mjesta. Upitan može li se dogoditi da se skupština sastane, da skupštinari popune tijela i odustanu od statuta, Nemec odgovara: “To je mogućnost koju neću spominjati jer je suprotna bilo kojem našem dogovoru, ali moguće je da se nastavi po starom. Izaberu se tijela koja njima nedostaju da bi mogli reći da su popunjena, onda izvršni odbor do 12. mjeseca kada ističe mandat skupštini, popuni skupštinu po postojećem statutu. Da, mogućnost je svakako da nastave voditi. Sretno im bilo. To njihove sadašnje probleme naće maknuti u stranu. Prijedlog statusa koji smo mi napravili je zaista balansiran. On je dobar, izbalansiran, demokratski temelj.”

“Oni bi svi trebali onda progutati vlastite riječi i sve naše razgovore i konstruktivne dogovore. Stvarno mislim da to nije moguće”, dodaje.

Na pitanje koliko je incident u Grčkoj bacio sjenu na trenutačnu situaciju u Dinamu, odgovara: “Članova kluba ima 33.000. Ja mogu govoriti samo iz te pozicije – mi smo cijelo vrijeme komunicirali i događaj u Ateni nema veze s ovime što mi pričamo. Ne znamo ni jesu li oni koji su otišli u Grčku članovi.”

“Mi smo na jednoj sasvim drugoj agendi koja nema veze s navijačima i njihovim sukobima”, dodao je.

