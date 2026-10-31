Pokrenuta istraga oko Zlatne lopte: O slučaju bi trebala biti obaviještena i policija

Upside je sve prikupljene nalaze predao magazinu France Football, koji je odmah pokrenuo istragu, a o slučaju bi trebala biti obaviještena i francuska policija. Iako zasad nema dokaza o curenju informacija niti je utvrđeno tko stoji iza računa, nevjerojatna preciznost uplata otvorila je ozbiljna pitanja o sigurnosti procesa glasovanja jer organizator naglašava kako ishod unaprijed zna tek nekolicina ljudi.