sumnjive oklade
Pokrenuta istraga oko Zlatne lopte: O slučaju bi trebala biti obaviještena i policija
France Football pokrenuo je istragu zbog sumnjivih oklada zabilježenih na kriptoplatformi Polymarket uoči dodjele ovogodišnje Zlatne lopte.
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Skupina od 12 povezanih računa s nevjerojatnom je preciznošću pogodila točan redoslijed prvih pet nogometaša u poretku, pri čemu su na uložena 264.000 dolara ostvarili dobitak od gotovo 200.000 dolara, odnosno oko 149.000 funti.
Prema istraživanju francuskog medija Upside, svi sporni računi otvoreni su u razdoblju između 1. i 20. listopada te su pokazivali izrazito slične obrasce ponašanja.
Zbog toga se pojavila ozbiljna sumnja da iza njih stoji ista osoba ili dobro organizirana skupina koja je raspolagala povjerljivim informacijama prije službene ceremonije.
Pogodili Kaneovu pobjedu i točan plasman Yamala
Ovogodišnju prestižnu nagradu osvojio je Harry Kane, ispred Kyliana Mbappea, Laminea Yamala, Rodrija i Lionela Messija. Upravo su takav raspored prognozirali sumnjivi računi, uplaćujući novac ne samo na konačnog pobjednika već i na točne pozicije ostalih nogometaša u samom vrhu, prenosi Gol.hr.
Analiza ponašanja otkrila je da sedam od 12 računa nije sudjelovalo ni na jednom drugom tržištu klađenja, dok je šest računa prvu okladu postavilo svega 15 minuta nakon registracije. Jedan od korisnika najprije je uložio novac na Kaneovu pobjedu, a potom prodao dio pozicije nakon rasta vrijednosti te zaradu preusmjerio na pogađanje trećeg mjesta Laminea Yamala.
Posebnu pozornost istraživača privukao je korisnički račun koji je jedini uspio pogoditi točan poredak svih pet prvoplasiranih igrača. Taj je kladioničar još 1. listopada uplatio okladu na Kanea, a zatim postupno dodavao ostale plasmane uloživši ukupno oko 14.000 dolara.
Trag novca vodi do francuske financijske platforme
Praćenje financijskih transakcija dovelo je istraživače do francuske financijske platforme Deblock. Ta je platforma, nakon uvida u dostavljene podatke, uspjela identificirati osobu povezanu s jednim od sumnjivih računa, no njezin identitet za sada nije objavljen.
Upside je sve prikupljene nalaze predao magazinu France Football, koji je odmah pokrenuo istragu, a o slučaju bi trebala biti obaviještena i francuska policija. Iako zasad nema dokaza o curenju informacija niti je utvrđeno tko stoji iza računa, nevjerojatna preciznost uplata otvorila je ozbiljna pitanja o sigurnosti procesa glasovanja jer organizator naglašava kako ishod unaprijed zna tek nekolicina ljudi.
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