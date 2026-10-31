VREMENSKA PROGNOZA
Stižu zahlađenje i kiša: Evo gdje je moguća i koja snježna pahulja
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
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U atmosferi se formirala tzv. bloking situacija u kojoj se anticiklona nad srednjom i sjevernom Europom spojila s anticiklonom nad Sibirom te zaustavlja i skreće poremećaje s Atlantika prema polarnim širinama Sjevernog mora. Daljnji najvjerojatniji razvoj vremenske situacije je jak razvoj ciklone nad Egejskim i Crnim morem te njezino retrogradno premještanje u smjeru od istoka prema zapadu. Taj ciklonalni vrtlog na svojoj sjevernoj strani vuče hladan zrak prema našim krajevima, a središte ciklone premjestit će se s Egejskog mora nad Siciliju i jug Italije. Ciklonalni vrtlog u naše krajeve donosi pad temperature zraka, povećanu naoblaku i obilnu oborinu te jaku škuru buru.
Trenutačno se nalazimo u polju visokog tlaka u koje povremeno s istoka i sjeveroistoka prodru manje količine nestabilnog zraka te je vrijeme promjenljivo, povremeno pretežno oblačno uz slab sjeverac, a na Jadranu i uz Jadran jaku do olujnu buru.
Danas će vrijeme biti promjenljivo oblačno, a na Jadranu djelomice sunčano, osim na krajnjem jugu gdje uz povećanu naoblaku poslijepodne može biti i kratkotrajne slabe kiše. Puhat će slab sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice podno Velebita i s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka od 10 do 14, na Jadranu od 16 do 20 °C.
Sutra za blagdan Svih svetih dnevne vrijednosti temperature zraka bit će uglavnom između 11 °C i 14 °C, dok će jutarnje temperature biti od 4 °C do 8 °C. Poslijepodne i navečer te u noći na ponedjeljak prodor hladnog nestabilnog zraka sa sjeveroistoka uz umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak te kišu. Uz pad temperature zraka u planinskim krajevima iznad 1000 metara nadmorske visine kiša će navečer i u noći prelaziti u susnježicu i snijeg.
Ukratko, od danas do nedjelje navečer promjenljivo uz malu vjerojatnost za kišu, od ponedjeljka do srijede oblačno, kišovito, hladnije s pokojom pahuljom snijega u gorju, a od četvrtka maglovita jutra uz jutarnji mraz mjestimice, a danju sunčano i mali porast temperatura. Na Jadranu će gotovo cijeli tjedan puhati umjerena do jaka bura.
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