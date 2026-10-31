Stižu zahlađenje i kiša: Evo gdje je moguća i koja snježna pahulja

U atmosferi se formirala tzv. bloking situacija u kojoj se anticiklona nad srednjom i sjevernom Europom spojila s anticiklonom nad Sibirom te zaustavlja i skreće poremećaje s Atlantika prema polarnim širinama Sjevernog mora. Daljnji najvjerojatniji razvoj vremenske situacije je jak razvoj ciklone nad Egejskim i Crnim morem te njezino retrogradno premještanje u smjeru od istoka prema zapadu. Taj ciklonalni vrtlog na svojoj sjevernoj strani vuče hladan zrak prema našim krajevima, a središte ciklone premjestit će se s Egejskog mora nad Siciliju i jug Italije. Ciklonalni vrtlog u naše krajeve donosi pad temperature zraka, povećanu naoblaku i obilnu oborinu te jaku škuru buru.