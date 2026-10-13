trese mu se stolica
Procurila imena za Kovačevićeva nasljednika, Boban nije zagovornik radikalnih rješenja
Zvonimir Boban nije zagovornik radikalnih rješenja i učestalih smjena trenera, pa je za očekivati da će idući trener biti netko s kim maksimirski klub računa dugoročno.
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Iduće dvije utakmice mogle bi biti presudne za trenera Dinama Marija Kovačevića. Plavi će prvo u četvrtak dočekati Anderlecht (21 sat), a onda u nedjelju (18 sati) gostovati u Koprivnici protiv Slaven Belupa.
Dok bi se za poraz od Anderlechta još moglo naći opravdanje, jer riječ je o ozbiljnom europskom suparniku, teško je očekivati da bi trener Dinama preživio kiks u Koprivnici.
No, najlakše je smijeniti Kovačevića, a teži je zadatak pronaći trenera koji bi bio dugoročno rješenje za Dinamo. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban nije zagovornik radikalnih rješenja i učestalih smjena trenera, pa je za očekivati da će idući trener biti netko s kim maksimirski klub računa dugoročno. Tko je trenutačno prvi Bobanov favorit teško je reći, no ima imena koja kruže kao mogući nasljednici, piše Večernji list.
Jedan od njih je Krunoslav Jurčić, trener koji je već triput bio na klupi plavih i sigurno mu ne bi trebalo vremena za prilagodbu. Jurčić se od odlaska iz Dinama dokazao i u međunarodnoj konkurenciji, iza njega su ozbiljni rezultati, pa je sigurno dobar kandidat za klupu. Ne treba zanemariti ni činjenicu da je u dobrim odnosima s Bobanom, uostalom, bivši su suigrači iz reprezentacije, zajedno su osvojili i brončanu medalju na SP-u 1998. godine.
Još jedan medaljaš iz Francuske ovih se dana počeo spominjati kao jedan od kandidata. Riječ je o Robertu Prosinečkom. Prosinečki je veliki dinamovac, trenutačno bez angažmana. Teško je reći bi li on bio dobro rješenje za Dinamo, ali da bi bio to bio spektakl, bio bi. Takve dvije veličine na ključnim pozicijama u klubu, Bobana i Prosinečkog, imao bi malo koji europski klub.
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