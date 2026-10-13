Procurila imena za Kovačevićeva nasljednika, Boban nije zagovornik radikalnih rješenja

Jedan od njih je Krunoslav Jurčić, trener koji je već triput bio na klupi plavih i sigurno mu ne bi trebalo vremena za prilagodbu. Jurčić se od odlaska iz Dinama dokazao i u međunarodnoj konkurenciji, iza njega su ozbiljni rezultati, pa je sigurno dobar kandidat za klupu. Ne treba zanemariti ni činjenicu da je u dobrim odnosima s Bobanom, uostalom, bivši su suigrači iz reprezentacije, zajedno su osvojili i brončanu medalju na SP-u 1998. godine.