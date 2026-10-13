"BAŠ SU JADNI"
HDZ: "Pogledajte kako je premijer reagirao na infantilnu provokaciju Mosta"
Zastupnici Mosta okrenuli su leđa premijeru Andreju Plenkoviću na početku njegova godišnjeg izvješća o radu Vlade u Hrvatskom saboru, što je izazvalo reakciju HDZ-ovaca.
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Mostovci su ustali iz svojih zastupničkih klupa i okrenuli leđa premijeru, a njihov potez izazvao je reakciju HDZ-a, koji ih je na Facebooku oštro kritizirao.
Prenosimo njihovu objavu u cijelosti:
"Već smo napisali što Metkovci misle o Grmoji. Pogledajte na screenu i kako je premijer reagirao na infantilnu provokaciju MOST mališana na početku svog Izvješća o radu Vlade. Prasnuo je u smijeh. Baš su jadni.
Andrej Plenković na kraju govora imao je poruku (i) za ljevicu:
'Zahvaljujem vam što niste, kao nekad, lupanjem uništavali inventar Sabora. Gubitničkom agresijom i napuštanjem sjednice, međutim, pokazali ste tko ste i što ste.'"
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