iznenađenje u velikoj gorici
Bivši igrač Dinama srušio "Modre": Rudeš priredio senzaciju
Nogometaši Rudeša u susretu su 12. kola HNL-a priredili senzaciju svladavši kao domaćini u Velikoj Gorici Dinamo sa 1-0 (1-0).
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Jedini gol na utakmici postigao je bivši igrač Dinama Junior Fernandes (30).
Dinamo je u prvih 20-ak minuta dvoboja stjerao Rudeš na njegovu polovicu, ali nije stvorio niti jednu pravu priliku za pogodak, da bi domaći sastav, nakon što se othrvao početnom pritisku, u razdoblju od 22. do 30. minute stvorio nekoliko odlilnih situacija za postizanje pogotka i to razdoblje okrunio vodećim golom.
Prvo je Fernandes u 22. minuti izbio sam ispred Kotarskog no nije bio precizan, samo minutu potom Kotarski je obranio opasan udarac Unušića, da bi nakon kornera koji je uslijedio Bralić glavom zatresao gredu.
Ništa od toga nije bilo dovoljno upozorenje za obranu Dinama koja je i dalje ostavljala previše prostora za brze protunapade pa je u 30. minuti Poldrugač poslao dugu loptu za Fernandesa koji je pobjegao Galešiću te potom lobom svladao istrčalog Kotarskog.
Tek u sudačkoj nadoknadi Dinamo je bio nadomak poravnanja, ali Beljo je bio malom u zaleđu kada je zatresao mrežu, dok je Zajc pogodio gredu.
Nastavak dvoboja ponudio je istu sliku kao i prvih 20-ak minuta, veliki pritisak Dinama, ali i fanatičnu borbenost Rudeša. Pokušao je trener gostiju Mario Kovačević od 67. minute i s dva klasična centarfora, u vrhu napada Belji se pridružio Prevljak, no istovremeno je na teren stupio i Almena koji je samo pet minuta zatim isključen zbog udaranja laktom suparničkog igrača.
Beljo je u 79. minuti po drugi put zatresao suparničku mrežu, ali niti taj pogodak nije priznat jer si je primirio loptu rukom. Prevljak i Beljo zajedničkim su pritiskom oteli loptu Braliću nakon čega je Beljo izbio sam pred Rogića i mirno ga svladao. Na snimci je bilo jasno vidljivo kako si je kod primanja loptu primirio rukom, no pregled situacije u VAR-u trajao je više od pet minuta prije no što je glavni sudac Ante Čuljak pozvan da sam procijeni o čemu se radi te je on odmah pokazao kako gol nije regularan.
Usprkos pritisku Dinama do samog kraja, gostujući sastav nije stvorio niti jednu veliku priliku za poravnanje.
Dinamo je tako ostao drugi s četiri boda manje, ali i utakmicom manje od Hajduka koji je ranije u subotu svladao Goricu sa 5-0, dok je Rudeš drugom uzastopnom pobjedom skočio na osmo mjesto sa 13 bodova, koliko ima i sedmi Slaven Belupo.
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