Bivši igrač Dinama srušio "Modre": Rudeš priredio senzaciju

Beljo je u 79. minuti po drugi put zatresao suparničku mrežu, ali niti taj pogodak nije priznat jer si je primirio loptu rukom. Prevljak i Beljo zajedničkim su pritiskom oteli loptu Braliću nakon čega je Beljo izbio sam pred Rogića i mirno ga svladao. Na snimci je bilo jasno vidljivo kako si je kod primanja loptu primirio rukom, no pregled situacije u VAR-u trajao je više od pet minuta prije no što je glavni sudac Ante Čuljak pozvan da sam procijeni o čemu se radi te je on odmah pokazao kako gol nije regularan.