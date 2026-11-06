Oglas

AMAR DEDIĆ

Šest policijskih vozila jurilo reprezentativca BiH, uhvaćen s lukom i strijelom

author
N1 Info
|
06. stu. 2026. 13:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Armin Durgut/PIXSELL

Pomalo nevjerojatna priča stiže iz Engleske. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i igrač Newcastlea Amar Dedić uhićen je nakon što ga je policija zatekla s lukom i strijelom.

Oglas

Policija je provela opsežnu akciju kako bi privela 24-godišnjeg nogometaša rođenog u Austriji. Prema pisanju lokalnih medija, Dedića je u jednom trenutku potjere pratilo čak šest policijskih vozila.

Priča je postala još neobičnija kada su se tijekom privođenja pojavili Newcastleov vratar Mark Gillespie i bivši branič kluba Paul Dummett. Pokušali su policajcima objasniti da bosanskohercegovački reprezentativac ne predstavlja prijetnju, no Dedić je ipak odveden na ispitivanje.

Prijavio ga prolaznik

Sve je počelo kada je jedan prolaznik primijetio bivšeg igrača Benfice kako s prijateljima šeće šumom noseći luk i strijelu. Smatrajući ga sumnjivim, obavijestio je policiju, koja je odmah reagirala, pišu Vijesti.me.

Tek treba utvrditi je li Dedić prekršio zakon. Ako je luk i strijelu nosio isključivo u rekreativne svrhe, mogao bi se suočiti s blažim sankcijama. Međutim, ako se utvrdi da ih je namjeravao koristiti za lov ili gađanje životinja i ptica, mogao bi imati ozbiljnijih problema jer je takva uporaba zakonom zabranjena.

Pročitajte još

Teme
amar dedić austrija bih newcastle nogomet nogometna reprezentacija bih reprezentacija bih velika britanija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ