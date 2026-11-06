Šest policijskih vozila jurilo reprezentativca BiH, uhvaćen s lukom i strijelom

Tek treba utvrditi je li Dedić prekršio zakon. Ako je luk i strijelu nosio isključivo u rekreativne svrhe, mogao bi se suočiti s blažim sankcijama. Međutim, ako se utvrdi da ih je namjeravao koristiti za lov ili gađanje životinja i ptica, mogao bi imati ozbiljnijih problema jer je takva uporaba zakonom zabranjena.