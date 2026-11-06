AMAR DEDIĆ
Šest policijskih vozila jurilo reprezentativca BiH, uhvaćen s lukom i strijelom
Pomalo nevjerojatna priča stiže iz Engleske. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i igrač Newcastlea Amar Dedić uhićen je nakon što ga je policija zatekla s lukom i strijelom.
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Policija je provela opsežnu akciju kako bi privela 24-godišnjeg nogometaša rođenog u Austriji. Prema pisanju lokalnih medija, Dedića je u jednom trenutku potjere pratilo čak šest policijskih vozila.
Priča je postala još neobičnija kada su se tijekom privođenja pojavili Newcastleov vratar Mark Gillespie i bivši branič kluba Paul Dummett. Pokušali su policajcima objasniti da bosanskohercegovački reprezentativac ne predstavlja prijetnju, no Dedić je ipak odveden na ispitivanje.
🏹 SEIS COCHES PATRULLA POR DEDIC Y UN ARCO— Post United (@postunited) November 5, 2026
🚔 Un vecino alertó al ver al jugador del Newcastle y a un acompañante con un arco y flechas junto a un embalse
🚨 La policía interceptó su coche y se incautó del material
👀 Los agentes descartaron riesgo para la población y… pic.twitter.com/bN8Q6vXI1F
Prijavio ga prolaznik
Sve je počelo kada je jedan prolaznik primijetio bivšeg igrača Benfice kako s prijateljima šeće šumom noseći luk i strijelu. Smatrajući ga sumnjivim, obavijestio je policiju, koja je odmah reagirala, pišu Vijesti.me.
Tek treba utvrditi je li Dedić prekršio zakon. Ako je luk i strijelu nosio isključivo u rekreativne svrhe, mogao bi se suočiti s blažim sankcijama. Međutim, ako se utvrdi da ih je namjeravao koristiti za lov ili gađanje životinja i ptica, mogao bi imati ozbiljnijih problema jer je takva uporaba zakonom zabranjena.
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