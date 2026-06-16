inflantino pod kritikama
FIFA tvrdi da skupe ulaznice za SP odražavaju američko tržište i zaustavljaju prevarante. Je li to stvarno tako?
FIFA tvrdi da cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo odražavaju tržišne uvjete u SAD-u te da pomažu u borbi protiv preprodavača. No, stručnjaci i udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da usporedba s američkim sportom zanemaruje važne razlike.
Svjetsko prvenstvo 2026., koje zajednički organiziraju SAD, Kanada i Meksiko, od samog početka prati niz kritika zbog visokih cijena ulaznica. Mnogi ih nazivaju najskupljima u gotovo stoljetnoj povijesti turnira.
Prema podacima AP-a, najjeftinije FIFA-ine ulaznice za utakmice grupne faze stajale su 140 dolara (oko 121 euro). Najskuplje ulaznice kategorije 1 za finale u New Jerseyju 19. srpnja početno su koštale 8.680 dolara, zatim su u travnju porasle na 10.990 dolara, a u svibnju dosegnule nevjerojatnih 32.970 dolara.
Prvi put u povijesti uveden je sustav dinamičkog određivanja cijena, što znači da vrijednost ulaznica ovisi o potražnji. Takav model već je uobičajen na američkom sportskom tržištu, gdje je uveden još 2009. godine, piše Euronews.
Posljedica toga je Svjetsko prvenstvo s osjetno skupljim ulaznicama nego na prethodnim izdanjima. Usporedbe radi, najskuplje ulaznice kategorije 1 za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. stajale su 1.100 dolara. Četiri godine kasnije, za SP u Kataru cijena istog tipa ulaznice bila je 1.607 dolara.
Na Europskom prvenstvu 2024. finale u Berlinu moglo se gledati već za 95 eura, dok su najskuplja mjesta koštala 2.000 eura. Nakon kritika, FIFA je nacionalnim savezima ponudila 130.000 ulaznica po cijeni od 60 dolara za njihove navijače.
Jesu li usporedbe s američkim tržištem doista opravdane?
Na pitanje o visokim cijenama predsjednik FIFA-e Gianni Infantino rekao je da je organizacija prije prodaje ulaznica konzultirala "najbolje odvjetnike" i "najbolje stručnjake" te da je spremna braniti svoju strategiju određivanja cijena.
Infantino je naglasio da su na cijene utjecale tržišne vrijednosti te da je velika potražnja povećala iznose. U svibnju je rekao da SAD predstavlja "najrazvijenije tržište zabave na svijetu".
Dana 10. lipnja novinarima je izjavio da je prosječna cijena ulaznice manja od 500 dolara, uspoređujući je s cijenama ulaznica za završnice američkih sportskih natjecanja. Dodao je da ga ne zabrinjavaju ulaznice na preprodajnom tržištu koje dosežu i dva milijuna dolara.
No, ta usporedba vrijedi samo za dio tržišta preprodaje, dok je manje precizna kada se gledaju službene cijene ulaznica, prema analizi Associated Pressa.
Ulaznice za World Series, završnicu bejzbolske lige MLB, posljednjih su godina prosječno koštale između 350 i 400 dolara. U NFL-u su prošle sezone prosječne cijene bile oko 230 dolara za wild-card rundu, 320 dolara za divizijske utakmice i 450 dolara za konferencijska finala.
Ulaznice za Super Bowl prosječno su se prodavale za oko 3.300 dolara. Najniža cijena ulaznice za finale Svjetskog prvenstva na FIFA-inoj službenoj stranici za preprodaju je - oko 9.805 dolara.
U NBA finalima cijene su znatno varirale – od oko 500 dolara za najjeftinija mjesta na prvim utakmicama u San Antoniju do gotovo 10.000 dolara za treću utakmicu u New Yorku.
Stručnjaci dovode u pitanje Infantinovu usporedbu američkog sportskog doigravanja i Svjetskog prvenstva. "Prilično je nepošteno uspoređivati ta dva događaja jer je turnir s 48 reprezentacija koji traje pet tjedana potpuno drugačiji po konceptu, organizaciji i izvedbi od doigravanja profesionalnih liga", rekao je Simon Chadwick, profesor sportskog menadžmenta na Emlyon Business Schoolu.
"Najveća razlika je u tome što se jedno natjecanje odvija između država, a drugo između klubova iz pojedinih gradova. Proizvodi su potpuno različiti i imaju različitu publiku", naglašava i ističe da je baza navijača Svjetskog prvenstva mnogo šira od publike većine američkih profesionalnih sportova, piše Euronews.
"SAD je vrlo razvijeno sportsko tržište u kojem su ljudi spremni izdvojiti velike iznose za sportska iskustva. Svjetsko prvenstvo ima potpuno drukčiju publiku, često i iz ekonomski slabijih sredina, kao i potpuno drukčiju globalnu društvenu strukturu", rekao je.
Doveo je u pitanje i FIFA-inu tvrdnju da će prosječna cijena ulaznice biti manja od 500 dolara jer se zbog dinamičkog određivanja cijena iznosi stalno mijenjaju. "Možda će Infantino u srpnju moći reći da je to bila prosječna cijena, ali do tada to zapravo ne možemo tvrditi", dodao je.
Sprječavaju li visoke cijene skupu preprodaju?
Infantino je također ustvrdio da su visoke cijene nužne jer bi u slučaju jeftinijih ulaznica profit ostvarili preprodavači, a ne nogomet. "U SAD-u je dopuštena preprodaja ulaznica. Ako biste ih prodavali po preniskoj cijeni, one bi završile na tržištu preprodaje po mnogo višim iznosima", rekao je u svibnju.
No, udruge za zaštitu potrošača tvrde da visoke cijene ne zaustavljaju preprodaju. "Vidimo ulaznice koje se prodaju za više od dva milijuna eura. Mnogi posrednici zarađuju upravo na toj preprodaji", rekla je Olivia Brown iz Euroconsumersa, europske krovne organizacije za zaštitu potrošača.
"Skeptični smo prema tvrdnji da dinamičko određivanje cijena osigurava da novac ostane u sportu", poručila je i dodala da FIFA naplaćuje 15 posto naknade i kupcu i prodavatelju ulaznice. "To znači da FIFA od svake preprodane ulaznice uzima dodatnih 30 posto. Kažu da se prihod vraća u sport, ali znamo i da velik dio prihoda ostaje FIFA-i", rekla je Brown.
Smatra da je FIFA mogla uvesti ograničenje kojim bi se ulaznice mogle preprodavati samo po nominalnoj cijeni, ali to se nije dogodilo.
Ipak, neki komentatori podržavaju FIFA-inu argumentaciju. Nogometni novinar Henry Bushnell napisao je za The Athletic da bi, čak i da je FIFA zadržala cijene slične prethodnim prvenstvima, mnoge ulaznice vjerojatno završile na sekundarnom tržištu po znatno višim cijenama zbog gotovo potpuno slobodne preprodaje u SAD-u.
Prema njegovom mišljenju, najveća FIFA-ina pogreška nije bila u tome što je postavila visoke cijene, već što nije rezervirala više pristupačnih ulaznica za najvjernije navijače.
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