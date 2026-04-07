Situacija u svijetu je "vrlo ozbiljna", rekao je u utorak hrvatski premijer Andrej Plenković u Zagrebu dodajući da se suzdržava od daljnjih komentara dok ne prođe rok koji je američki predsjednik Donald Trump dao Iranu da otvori Hormuški tjesnac, zaprijetivši mu daljnjim razaranjem.
Donald Trump Iranu je postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom američkom vremenu da omogući promet kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski put koji Teheran blokira u odgovoru na američko-izraelske napade. Ako Islamska Republika prekrši rok, slijedi bombardiranje energetske infrastrukture i mostova, zaprijetio je republikanac.
Plenković je odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu rekao da "mi nemamo saznanja o tome što će se na kraju dogoditi u dva sata ujutro po hrvatskom vremenu".
"Vidjet ćemo pa se suzdržavamo sad od daljnjih komentara, ali da je situacija vrlo ozbiljna i da je cijeli svijet suočen s posljedicama ovoga rata, je", kazao je Plenković u Zagrebu.
Nije htio nagađati je li riječ o, kako je rekao, "korištenju snage američke vojske ili američke ekonomske moći za bolju pregovaračku poziciju u nastojanju da se privoli Iran na dogovor kada je riječ o prolazu tankera kroz Hormuški tjesnac".
Naglasio je da to pitanje sada postaje ozbiljniji problem opskrbe i troškova, a prvenstveno za gospodarstva naslonjena na energente koji izlaze iz Perzijskog zaljeva te kao primjere naveo Indiju, Koreju, Japan i Kinu.
Poručio je da je odgovornost donositelja odluka da jasno artikuliraju rizike "u kojima se nalazimo", dodajući da rast cijena energenata izaziva velike poteškoće u funkcioniranju svijeta.
"Tu su stvari jasne i mogu dovesti i do pada rasta gospodarstva i do daljnjih inflatornih pritisaka", rekao je premijer, istaknuvši osiguravanje opskrbe energentima kao jednu od zadaća vlade.
Cijene nafte porasle su u utorak na londonskom tržištu prema 111 dolara, uz višestruko snažniji skok u SAD-u pred istek američkog roka Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli su vojnu operaciju protiv Irana 28. veljače. Teheran odgovara raketnim napadima na Izrael i druge zemlje u regiji.
Premijer se osvrnuo i na izbor ustavnih sudaca
"Moramo se vratiti na početne pozicije - cijelu blokadu izbora ustavnih sudaca radi opozicija. Predstavnici oporbe još od lipnja vrlo jasno govore da je njima dobro i ako se ne izaberu tri preostala suca Ustavnog suda", poručio je Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Time je odgovorio na upit novinara odustaje li HDZ od uvjeta da se izbor tri ustavna suca poveže s izborom imenovanja predsjednika Vrhovnog suda obzirom da oporba na to ne pristaje, a bliži se rok kada će Ustavni sud ostati bez tri suca.
To će se i dogoditi jer ovog tjedna u Saboru, kako je istaknuo premijer, niti nema na dnevnom redu plenarne sjednice predviđenog glasanja.
"Mi smo jasno rekli da predlažemo da se paketno riješi pitanje izbora i Vrhovnog i Ustavnog suda. Smatramo da konstruktivnim pristupom može doći do napretka u izboru, nama nije u interesu da se ne izaberu preostala tri suca. A to se neće dogoditi ovaj tjedan, prvo iduće glasanje je, čini mi se, 21. travnja i naši kolege koji se bave tom temom u Saboru imaju zadatak da nastave razgovore i dođu do rješenja", kazao je.
O isteku mandata trojici ustavnih sudaca: 'Mi ne želimo ništa novog ni neobičnog'
Oporba se ne miče, do njih je, dodao je Plenković te ih pozvao da "malo promisle".
"Mi hoćemo "i/i", mi smo konstruktivni, želimo izabrati i jedne i druge (čelnika Vrhovnog suda i tri suca Ustavnog suda u paketu, op.a), a oni to očito ne žele. Kada su prije godinu i tri, četiri mjeseca sudjelovali u izboru 10 ustavnih sudaca, i to tako da su natjerali predsjednika Sabora da sazove izvanrednu sjednicu, tada su jasno rekli da će pet predložiti većina i pet oporba. A sada odjedanput primjenjivani modeli više za oporbu ne vrijede", rekao je.
Plenković je podsjetio i na ranije natječaje za čelnika Vrhovnog suda i situaciju kada je predsjednik Republike Zoran Milanović kao predlagatelj unaprijed rekao da ne želi razmatrati kandidaturu jedne kandidatkinje.
"Tada nikome ništa, nisam vidio nekakvu dramu, a Državno-sudbeno vijeće je na, po meni, pravno vrlo upitan način zaključilo da će ponoviti natječaj. Odgovornost je na oporbi, većina je ta koja želi odabir koji će reflektirati realne odnose snaga u Saboru, ne na način da će suci raditi što im kažemo, nego da to budu ljudi od integriteta, profesionalni, aktualni kandidati, ali da u tom procesu stvari budu kakve su do sada, mi ne želimo ništa novog ni neobičnog", naglasio je.
Premijer je na pitanje novinara oko napisa tjednika Nacional koji aferu izvlačenja novca iz Hrvatskog skijaškog saveza povezuje i s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom kratko poručio da nije vidio taj članak niti zna išta o tome.
"Normalno je financiranje sporta općenito, a onaj tko je zlorabio sredstva koja su bila dodijeljena Savezu treba odgovarati", rekao je.
Izrazio je zadovoljstvo povećanjem broja članova parlamentarne većine, koja s priključivanjem HSS-ova Darka Vuletića, nasljednika Kreše Beljaka na čelu stranke, ali i u Saboru, sada broji 79 ruku.
"On je ponovio da je nakon izbora u HSS-u odluka novog vodstva da se HSS vrati na izvorne, tradicionalne pozicije, a to su pozicije desnog centra s posebnim interesom za poljoprivredu. Mislim da je to logična i prirodna odluka i očekujemo da daju doprinos u radu parlamentarne većine", istaknuo je.
Plenković o Trumpovim prijetnjama Iranu
"Rekao sam da je riječ o velikoj krizi. Je li riječ o onome što se naziva 'leveraging' - korištenja američke vojske i ekonomske snage za bolju pregovaračku poziciju u nastojanju da se privoli Iran na dogovor, barem što se tiče prolaza kroz Hormuški tjesnac", komentirao je Plenković prijetnju Donalda Trumpa da će "večeras cijela jedna civlizacija umrijeti".
Trump: Cijela jedna civilizacija će večeras umrijeti
"Mi nemamo saznanja što će biti u 2 ujutro po hrvatskom vremenu, vidjet ćemo. Suzdržavam se od daljnjih komentara. Ali da je situacija ozbiljna, je", dodao je.
O cijenama dizela
"Anticipirali smo rast cijena dizela. Unaprijed smo se odrekli trošarina plavog dizela zbog poljoprivrednika i ribara, ne bi li njihovo gorivo bilo jeftinije."
"Imamo 20 milijuna eura za poljoprivrednike i osam milijuna za ribare, kojima je velik rast cijena dizela. Mi pravoga prostora skoro pa i nemamo. Ovaj rast vezan je za cijenu energenta", kaže premijer.
O aferi u Skijaškom savezu
"Nisam vidio članak u Nacionalu o ministru Glavini. Ne znam ništa o tome. Financiranje hrvatskog sporta je normalno općenito, a onaj koji je zlorabio sredstva, sukladno prema zakonu treba odgovarati", kaže Plenković.
Plenković: Mi smo konstruktivni
"Smatramo da je problem na strani opozicije, ne na našoj. Mi smo konstruktivni, želimo izabrati i jedne i druge. Bili su natječaji za predsjednika Vrhovnog suda, a predsjednik RH je unaprijed rekao da ne želi ni razmatrati jednu kandidatkinju. Nisam tada vidio nikakvu dramu", dodao je premijer.
Plenković o izboru ustavnih sudaca
"Blokadu izbora ustavnih sudaca vrši opozicija", kaže Plenković.
"Nakon što su sudjelovali u izboru 10 ustavnih sudaca prije sada već godinu i tri, četiri mjeseca. Natjerali su predsjednika Sabora da saziva izvanrednu sjednicu u subotu. Tada su vrlo jasno rekli: pet sudaca parlamentarne većine, pet oporbe. Mi smo rekli OK", dodao je.
"Sada kada se biraju preostala tri suca, modeli koji su bili primjenjivani za oporbu više ne vrijede. Jedan njihov zastupnik je rekao da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda", dodao je.
Plenković: HSS se vraća na izvorne, stvarne pozicije
"Danas smo imali prvu sjednicu parlamentarne većine na kojoj je bio nazočan novi predsjednik HSS-a Darko Vuletić. Ponovio je da se HSS nakon izbora vratio na, ja bih rekao, izvorne, stvarne, tradicionalne pozicije HSS-a. A to su pozicije desnog centra."
Plenković: Na 30 posto potpore smo
"Nakon devet i pol godina mandata ove Vlade, prema ispitivanju građana smo na 30 posto potpore, što ohrabruje. HDZ je ključna stranka parlamentarne cjeline, zadovoljni smo rejtingom", kaže premijer.
