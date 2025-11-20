AfD o Poljacima: Biti žrtva – to je njihov nacionalni identitet. Oni su Afroamerikanci Europe

Predstavnik krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) u svojim objavama redovito kritizira poljsku vladu i tvrdi da je Poljska trenutačno jedan od najvećih rivala Njemačke u Europi. Njegov najnoviji komentar odnosi se na politiku šefa diplomacije u vezi s nedavnim događajima u naseljima Mika i Gołąb, gdje je došlo do akata sabotaže, piše Polsat.