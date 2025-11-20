izjava fabiana keubela
AfD o Poljacima: Biti žrtva – to je njihov nacionalni identitet. Oni su Afroamerikanci Europe
Političar AfD-a Fabian Keubel ponovno je na internetu objavio antipoljski komentar. Ovoga puta napao je ministra vanjskih poslova Radosława Sikorskog, nazvavši ga “klaunom”. Osvrnuo se na odluku ministra u vezi s aktima sabotaže na željeznici. Član ultradesničarske mladeži u posljednjih je nekoliko mjeseci više puta vrijeđao poljski narod i vlasti.
AfD testira njemačko-poljske odnose
“Činjenica da se taj isti klaun sada žali na navodne činove sabotaže nikada neće biti smiješna. Kako itko može shvatiti takvu vladu ozbiljno? Nemoguće”, oglasio se Keubel na društvenim mrežama.
Predstavnik krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) u svojim objavama redovito kritizira poljsku vladu i tvrdi da je Poljska trenutačno jedan od najvećih rivala Njemačke u Europi. Njegov najnoviji komentar odnosi se na politiku šefa diplomacije u vezi s nedavnim događajima u naseljima Mika i Gołąb, gdje je došlo do akata sabotaže, piše Polsat.
Političar AfD-a ruga se Sikorskom. Nazvao ga “klaunom”
Keubel se oštro osvrnuo na odluke koje je Sikorski donio nakon incidenata na željeznici, koje su poljske službe okarakterizirale kao teroristički čin.
Tijekom konferencije za medije u srijedu Sikorski je optužio Rusiju za napad na sigurnost Poljske i najavio da će ruski konzulat u Varšavi biti zatvoren. Upravo je te poteze ministra vanjskih poslova Fabian Keubel opisao kao “jadikovanje nad navodnim aktima sabotaže”.
Samo nekoliko desetaka sati ranije političar AfD-a objavio je drugu antipoljsku izjavu, u kojoj je ustvrdio da se Poljaci vide kao vječne žrtve Europe.
“Poljaci sebe jednostavno doživljavaju kao veliku, jadnu, vječnu žrtvu europske povijesti. Biti žrtva – to je njihov nacionalni identitet. Oni su jednostavno Afroamerikanci Europe”, napisao je Keubel.
Die Polen sehen sich einfach als das große, bemittleidenswerte Daueropfer der europäischen Geschichte. Opfer-sein als nationale Identität. Sie sind einfach die Afroamerikaner Europas. https://t.co/aEKld5hrwk— Fabian Keubel (@FKeubel) November 18, 2025
Antipoljske objave njemačkog političara. Reakcija Tuska
Na riječi člana AfD-a reagirao je i premijer Donald Tusk. Šef vlade obratio se Karolu Nawrockom, Jarosławu Kaczyńskom i Sławomiru Mentzenu, ustvrdivši da je AfD njihova omiljena njemačka stranka.
“Gospodo Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Lideri vama omiljene njemačke stranke AfD upravo su izjavili da su Poljaci ‘Afroamerikanci Europe’ s vječnim kompleksom žrtve, da smo veća prijetnja od Rusije i da smo opljačkali Nijemce za njihove zemlje. Sramim se zbog vas!”, napisao je Tusk na društvenim mrežama.
Fabian Keubel jedan je od najaktivnijih predstavnika njemačke krajnje desnice. Ne skriva svoju nesklonost prema poljskim vlastima – u objavi od 14. studenoga Keubel je Poljake nazvao najviše antinjemačkim narodom na svijetu.
Prema njegovim riječima, lider AfD-a Tino Chrupalla “apsolutno je u pravu i odgovorio je vrlo diplomatski”. “U stvarnosti, Poljska objektivno predstavlja za Njemačku mnogo veću prijetnju nego Rusija ili bilo tko drugi”, ustvrdio je.
Prestanak savezništva?
U listopadu je pak njemački političar zaključio da Poljska više ne bi trebala biti tretirana kao njemački saveznik.
“Dok se Poljska ponaša tako neprijateljski prema Njemačkoj, ne bismo je trebali tretirati kao prijateljsku državu. Zahtjevi su stoga opravdani i razumni. Parlamentarni klub AfD-a trebao bi se time pozabaviti u Bundestagu”, napisao je.
AfD, koju predstavlja Fabian Keubel, trenutačno bilježi visoku potporu u njemačkim anketama. Međutim, kontroverze na njemačkoj političkoj sceni i dalje izazivaju, među ostalim, odnosi stranke s Rusijom i podrška djelovanju Vladimira Putina.
