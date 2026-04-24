DRAMATIČNA DEMOGRAFIJA

Strani stručnjaci izbjegavaju istočnu Njemačku, krajnja desnica jača

Hina
24. tra. 2026. 14:36
Strani stručnjaci ne žele živjeti na istoku Njemačke nego prednost daju većim gradovima-saveznim pokrajinama i zapadu zemlje, proizlazi iz studije Instituta njemačkog gospodarstva iz Koelna objavljene u petak.

"Među stručnjacima koji žive u Berlinu, Hamburgu i Bremenu svaki četvrti nije rođen u Njemačkoj dok je u saveznim pokrajinama na istoku Njemačke samo devet posto stručne radne snage stranog porijekla“, proizlazi iz studije Instituta njemačkog gospodarstva (IW).

Slično visok postotak kao i u gradovima-saveznim pokrajinama Hamburgu, Berlinu i Bremenu bilježi se i u snažnim gospodarskim regijama na zapadu zemlje poput Baden-Wuerttemberga.

Povjerenica njemačke vlade za savezne pokrajine koje su se nekada nalazile u sklopu Istočne Njemačke, Elisabeth Kaiser, izrazila je zabrinutost činjenicom da useljenici i stručna radna snaga stranog porijekla izbjegavaju istok zemlje.

Opasno nepovjerenje prema strancima

"Za pozitivnu perspektivu na istoku zemlje, s obzirom na dramatična demografska kretanja, trebamo pojačano useljavanje i zato nam j potrebna kultura dobrodošlice“, rekla je Kaiser za medijsku kuću Funke.

Ona je rekla da aktivnosti populističkih stranaka koje siju nepovjerenje prema strancima "predstavljaju opasnost“ po razvoj istočnih saveznih pokrajina.

U saveznim pokrajinama koje su nekada pripadale Istočnoj Njemačkoj, desno-populistička Alternativa za Njemačku uživa podršku i do 40 posto birača.

U rujnu se u nekoliko saveznih pokrajina održavaju izbori za pokrajinski parlament a prema ispitivanjima javnog mnijenja AfD bi u nekima od pokrajina poput Saske-Anhalta mogao osvojiti većinu i sastaviti sljedeću pokrajinsku vladu.

