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VLADA U SASKOJ-ANHALTU

AfD slavi veliku izbornu pobjedu, no Nijemci podijeljeni oko toga treba li im dopustiti vlast

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Hina
|
08. ruj. 2026. 08:44
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ODD ANDERSEN/AFP

Gotovo polovica Nijemaca protivi se tome da krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) formira pokrajinsku vladu u Saskoj-Anhaltu uz potporu drugih stranaka, unatoč uvjerljivoj pobjedi na nedjeljnim izborima, pokazuje reprezentativno istraživanje YouGov-a.

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Trideset i šest posto ispitanika smatra da AfD „ni pod kojim okolnostima“ ne bi trebao formirati vladu uz potporu drugih stranaka, dok je 11% reklo da se toj ideji „uglavnom protivi“. S druge strane, 20% smatra da bi AfD „svakako“ trebala formirati vladu uz potporu drugih stranaka, dok je 18% njih „uglavnom za“ takvu mogućnost.

AfD je na nedjeljnim pokrajinskim izborima uvjerljivo pobijedila s 43,8% glasova, prema preliminarnim rezultatima, te nastoji ući u vladu. Međutim, nema većinu potrebnu za samostalno formiranje vlasti, prenosi agencija dpa.

Kršćansko-demokratska unija (CDU) osvojila je drugo mjesto sa 17,2%, dok su Ljevica, Zeleni i Socijaldemokrati (SPD) svaki osvojili oko 9% glasova. Populistički Savez Sahre Wagenknecht (BSW) tijesno je prešao izborni prag s nešto više od 5%, zbog čega je i dalje nejasno tko će moći formirati sljedeću pokrajinsku vladu.

Oko četiri od deset ispitanika također smatra da je bilo pogrešno što je CDU općenito isključio suradnju s AfD-om. Pritom je 24% to ocijenilo kao „potpuno pogrešno“, a 16% kao „uglavnom pogrešno“. Nasuprot tome, 31% smatra da je stav CDU-a „potpuno ispravan“, a 15% da je „uglavnom ispravan“.

Manje je suglasnosti bilo oko odluke CDU-a da isključi i suradnju sa strankom Ljevica. Ukupno 41% ispitanika reklo je da je takva odluka „potpuno pogrešna“ ili „uglavnom pogrešna“, dok je 39% smatra ispravnom.

U istraživanju YouGov-a sudjelovalo je 1862 ispitanika starijih od 18 godina u Njemačkoj, a provedeno je 7. rujna.

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Teme
afd alternativa za njemačku nijemci njemačka saska-anhalt

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