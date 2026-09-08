VLADA U SASKOJ-ANHALTU
AfD slavi veliku izbornu pobjedu, no Nijemci podijeljeni oko toga treba li im dopustiti vlast
Gotovo polovica Nijemaca protivi se tome da krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) formira pokrajinsku vladu u Saskoj-Anhaltu uz potporu drugih stranaka, unatoč uvjerljivoj pobjedi na nedjeljnim izborima, pokazuje reprezentativno istraživanje YouGov-a.
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Trideset i šest posto ispitanika smatra da AfD „ni pod kojim okolnostima“ ne bi trebao formirati vladu uz potporu drugih stranaka, dok je 11% reklo da se toj ideji „uglavnom protivi“. S druge strane, 20% smatra da bi AfD „svakako“ trebala formirati vladu uz potporu drugih stranaka, dok je 18% njih „uglavnom za“ takvu mogućnost.
AfD je na nedjeljnim pokrajinskim izborima uvjerljivo pobijedila s 43,8% glasova, prema preliminarnim rezultatima, te nastoji ući u vladu. Međutim, nema većinu potrebnu za samostalno formiranje vlasti, prenosi agencija dpa.
Kršćansko-demokratska unija (CDU) osvojila je drugo mjesto sa 17,2%, dok su Ljevica, Zeleni i Socijaldemokrati (SPD) svaki osvojili oko 9% glasova. Populistički Savez Sahre Wagenknecht (BSW) tijesno je prešao izborni prag s nešto više od 5%, zbog čega je i dalje nejasno tko će moći formirati sljedeću pokrajinsku vladu.
Oko četiri od deset ispitanika također smatra da je bilo pogrešno što je CDU općenito isključio suradnju s AfD-om. Pritom je 24% to ocijenilo kao „potpuno pogrešno“, a 16% kao „uglavnom pogrešno“. Nasuprot tome, 31% smatra da je stav CDU-a „potpuno ispravan“, a 15% da je „uglavnom ispravan“.
Manje je suglasnosti bilo oko odluke CDU-a da isključi i suradnju sa strankom Ljevica. Ukupno 41% ispitanika reklo je da je takva odluka „potpuno pogrešna“ ili „uglavnom pogrešna“, dok je 39% smatra ispravnom.
U istraživanju YouGov-a sudjelovalo je 1862 ispitanika starijih od 18 godina u Njemačkoj, a provedeno je 7. rujna.
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