AfD slavi veliku izbornu pobjedu, no Nijemci podijeljeni oko toga treba li im dopustiti vlast

Oko četiri od deset ispitanika također smatra da je bilo pogrešno što je CDU općenito isključio suradnju s AfD-om. Pritom je 24% to ocijenilo kao „potpuno pogrešno“, a 16% kao „uglavnom pogrešno“. Nasuprot tome, 31% smatra da je stav CDU-a „potpuno ispravan“, a 15% da je „uglavnom ispravan“.