Kovač o pobjedi AfD-a: Imam kontakte s CDU-om i SPD-om. Godinama sam upozoravao da će se to kad-tad dogoditi

"Promjena paradigme je u tijeku već godinama. Sjećam se jednog intervjua u Die Weltu s njemačkim povjesničarem židovskog podrijetla iz rujna 2018. godine. On je tada rekao da narodne stranke i potrese koji dolaze, pritom je prvenstveno mislio na CDU, CSU i SPD, neće tek tako preživjeti. Jedan od uzroka rasta AfD-a je doseljavanje stranih ljudi. Pokazalo se da je njegova prognoza bila točna", rekao je Kovač.