EKSTREMNA DESNICA
Kovač o pobjedi AfD-a: Imam kontakte s CDU-om i SPD-om. Godinama sam upozoravao da će se to kad-tad dogoditi
Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova i bivši veleposlanik RH u Njemačkoj, u Novom danu je kod Hrvoja Krešića analizirao rezultate AfD-a na izborima u Saskoj-Anhalt.
Desno-ekstremistička Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila je rekordnih 44 posto glasova na izborima u njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. To je najveći rezultat koji je stranka ostvarila na dosadašnjim pokrajinskim izborima. Unatoč uvjerljivoj pobjedi, zasad nije jasno hoće li AfD uspjeti sastaviti vladu.
Komentirajući rezultate izbora, bivši ministar vanjskih poslova i diplomat Miro Kovač govorio je o promjeni političke paradigme u Njemačkoj te rastu potpore AfD-u.
"Promjena paradigme je u tijeku već godinama. Sjećam se jednog intervjua u Die Weltu s njemačkim povjesničarem židovskog podrijetla iz rujna 2018. godine. On je tada rekao da narodne stranke i potrese koji dolaze, pritom je prvenstveno mislio na CDU, CSU i SPD, neće tek tako preživjeti. Jedan od uzroka rasta AfD-a je doseljavanje stranih ljudi. Pokazalo se da je njegova prognoza bila točna", rekao je Kovač.
'Etablirane, mainstream stranke u Njemačkoju nisu htjele prihvatiti realnost'
Dodao je da aktualni rezultati izbora ugrožavaju status CDU-a kao narodne stranke, što se, prema njegovim riječima, već dogodilo sa SPD-om. CDU je na izborima osvojio oko 17 posto glasova.
"U Njemačkoj se događaju promjene. Etablirane, mainstream stranke nisu htjele prihvatiti realnost – da mnogi ljudi i na zapadu i na istoku Njemačke žele promjenu politike te imaju strahove i očekivanja koje te stare etablirane stranke, kreirane u staroj zapadnoj Njemačkoj, ne razumiju. Danas je za njih ta stranka AfD", kazao je.
Kovač je rekao da je slušao i jednog izvornog ljevičara koji je ocijenio da je najveći gubitnik izbora upravo politika "požarnog zida".
"Požarni zid je pomogao AfD-u da s ovakvom prednošću pobijedi na jučerašnjim izborima u Saskoj-Anhalt", rekao je Kovač.
'Ne može se ignorirati osjećaje ljudi i ne pomaže politika 'mi s njima nećemo razgovarati''
Na pitanje žive li građani i političke elite sve više u različitim realnostima, Kovač je rekao da je činjenična realnost važna, ali i da političari moraju uzeti u obzir osjećaje birača.
"Imam kontakte s CDU-om i SPD-om i godinama sam upozoravao da će se to kad-tad dogoditi ako se ne prihvati realnost. Anketne kuće koje rade istraživanja iznijele su podatak da je 87 posto ljudi u Saskoj-Anhalt spremno dati glas AfD-u iako se ta stranka u toj regiji tretira kao ekstremno desna stranka", rekao je.
Prema Kovačevim riječima, birači pritom poručuju da će glasovati za AfD bez obzira na to što znaju da u stranci ima članova koji su ekstremno desno orijentirani.
"Ako je to tako, onda se ne mogu ignorirati osjećaji ljudi. Neće ti pomoći požarni zid i politika 'mi s njima nećemo razgovarati'. Ta politika nerazgovora i dovela je do ovoga", kazao je.
'Žešće reforme nisu rješenje'
Govoreći o mogućem daljnjem razvoju situacije, Kovač je istaknuo da bi za AfD bilo bolje kada bi uspio formirati vladu jer bi tada morao preuzeti odgovornost za rezultate vlasti.
"Pitanje je kako će se to dalje razvijati i što odgovara AfD-u. Njima odgovara da formiraju vladu, a ako formiraju vladu, bit će i odgovorni", rekao je.
Dodao je da od Nijemaca iz vladajućih struktura i onih koji su bili dio vlasti čuje kako gospodarski pokazatelji nisu obećavajući.
"Ako se utopiš u vladanje i ne možeš proizvesti rezultate, imat ćeš problem. Nijemci iz politike kažu: 'Moramo reformirati.' Dakle, vlada gospodina Merza mora reformirati i mora biti još žešća kad je riječ o reformama. Ali to nije rješenje", rekao je Kovač.
'Ako se to ne promijeni, AfD će nastaviti rasti, a već su daleko najjača stranka u Njemačkoj'
Kovač je potom govorio o studiji koja se, kako je rekao, deset godina provodila na 32.000 ispitanika te koja pokazuje da je temeljni razlog glasanja za AfD protivljenje useljeničkoj politici.
"Izašla je studija koja potvrđuje ono što je taj njemačko-židovski povjesničar rekao prije osam godina. Studija se provodila deset godina na 32.000 ispitanika i pokazuje da je temeljni razlog glasanja za AfD protivljenje useljeničkoj politici. I to bez obzira na obrazovnu pozadinu – bili vi doktor znanosti, tokar ili nešto drugo – to je glavni motiv glasanja za AfD", rekao je.
Dodao je da postoje i drugi razlozi, poput odnosa prema ratu u Ukrajini, socijalne politike te straha od ulaska novih ljudi u socijalni sustav, ali da je protivljenje useljeničkoj politici temeljni motiv.
"Ako je to tako, onda morate reći, kao što to rade socijaldemokrati u Danskoj – nema više, odnio vrag šalu. Trebaju biti rigorozni. Oni koji su u našoj državi i koji ništa ne rade, koji su teret, neki bi rekli paraziti, nisu produktivni i donose probleme, onda ne mogu više biti kod nas", rekao je.
S druge strane, istaknuo je da bi oni koji su potrebni društvu, poput liječnika i tokara, koji su dobro uklopljeni i plaćaju porez, trebali ostati.
"Ako se to ne promijeni i ne promijeni se takva retorika, AfD će nastaviti rasti. AfD je sada već daleko najjača stranka u cijeloj Njemačkoj i ako će CDU, SPD i druge stranke nastaviti tako, to će dovesti do jačanja AfD-a i urušavanja ovakvog poretka", rekao je Kovač.
Potreba promjene paradigme u Njemačkoj
Osvrnuo se i na rezultate ankete prikazane na njemačkoj javnoj televiziji.
"U sinoćnjoj anketi na njemačkoj javnoj televiziji prikazano je da više od 80 posto glasača u Saskoj-Anhalt smatra da je politika savezne vlade loša. Ljudi su motivirani za promjene. U velikoj mjeri je za ovakav rast AfD-a, više od 40 posto, odgovorna loša politika Friedricha Merza i njegove vlade", rekao je.
"U Njemačkoj je potrebna promjena paradigme, moraju se nanovo izmisliti i drukčije djelovati. Njemačka je država vodilja, potresi u Njemačkoj su potresi u Europi. Odluka Angele Merkel i otvorene politike destabilizirala je Europu i dovela AfD", zaključio je Kovač.
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