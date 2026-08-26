gastrointestinalna bolest
Alarm u Europi: Stotine zaraženih salmonelom, jedna namirnica povučena iz trgovačkih lanaca
Salmonela je skupina bakterija koje mogu izazvati gastrointestinalnu bolest salmonelozu. Simptomi zaraze često uključuju proljev, povišenu temperaturu i grčeve u trbuhu.
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Najmanje 306 ljudi u Belgiji zarazilo se salmonelom nakon što su konzumirali jaja, pokazuju podaci koje je objavila belgijska Savezna agencija za sigurnost prehrambenog lanca (FASFC).
Epidemija je povezana s jajima koja proizvodi tvrtka Laerco sa sjedištem u Geelu na sjeveru Belgije. Salmonela je prvi put otkrivena u tom pogonu krajem travnja. Sljedećeg mjeseca provedeno je veliko povlačenje proizvoda te su sva jaja s te farme uklonjena s tržišta, piše Euronews.
Kontaminacija se proširila
U početku se činilo da je kontaminacija ograničena na jedan od četiriju kokošinjaca tvrtke, no broj novih slučajeva zaraze nije se smanjivao očekivanom brzinom.
Naknadnim laboratorijskim testovima bakterija je otkrivena i u drugom kokošinjcu, nakon čega je FASFC odlučio obustaviti rad farme i pokrenuti novo povlačenje potencijalno kontaminiranih jaja. Proizvodi su distribuirani u nekoliko velikih trgovačkih lanaca, uključujući Colruyt, Delhaize, Aldi i Carrefour.
Preventivno povlačenje prošireno je i na Luksemburg, dok je FASFC obavijestio još nekoliko europskih zemalja koje su možda primile ta jaja, među kojima su Nizozemska, Francuska, Italija i Portugal.
Što je salmonela?
Salmonela je skupina bakterija koje mogu izazvati gastrointestinalnu bolest poznatu kao salmoneloza. Simptomi zaraze često uključuju proljev, povišenu temperaturu i grčeve u trbuhu, dok u težim slučajevima može doći do visoke temperature i bolova u tijelu. U nekim slučajevima infekcija može završiti i smrću.
Bakterije salmonele žive u probavnom sustavu mnogih domaćih životinja, a u prehrambene proizvode poput jaja mogu dospjeti tijekom uzgoja, klanja ili prerade.
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