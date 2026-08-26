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gastrointestinalna bolest

Alarm u Europi: Stotine zaraženih salmonelom, jedna namirnica povučena iz trgovačkih lanaca

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N1 Info
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26. kol. 2026. 08:48
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pixabay
MemoryCatcher/Pixabay/ilustracija

Salmonela je skupina bakterija koje mogu izazvati gastrointestinalnu bolest salmonelozu. Simptomi zaraze često uključuju proljev, povišenu temperaturu i grčeve u trbuhu.

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Najmanje 306 ljudi u Belgiji zarazilo se salmonelom nakon što su konzumirali jaja, pokazuju podaci koje je objavila belgijska Savezna agencija za sigurnost prehrambenog lanca (FASFC).

Epidemija je povezana s jajima koja proizvodi tvrtka Laerco sa sjedištem u Geelu na sjeveru Belgije. Salmonela je prvi put otkrivena u tom pogonu krajem travnja. Sljedećeg mjeseca provedeno je veliko povlačenje proizvoda te su sva jaja s te farme uklonjena s tržišta, piše Euronews.

Kontaminacija se proširila

U početku se činilo da je kontaminacija ograničena na jedan od četiriju kokošinjaca tvrtke, no broj novih slučajeva zaraze nije se smanjivao očekivanom brzinom.

Naknadnim laboratorijskim testovima bakterija je otkrivena i u drugom kokošinjcu, nakon čega je FASFC odlučio obustaviti rad farme i pokrenuti novo povlačenje potencijalno kontaminiranih jaja. Proizvodi su distribuirani u nekoliko velikih trgovačkih lanaca, uključujući Colruyt, Delhaize, Aldi i Carrefour.

Preventivno povlačenje prošireno je i na Luksemburg, dok je FASFC obavijestio još nekoliko europskih zemalja koje su možda primile ta jaja, među kojima su Nizozemska, Francuska, Italija i Portugal.

Što je salmonela?

Salmonela je skupina bakterija koje mogu izazvati gastrointestinalnu bolest poznatu kao salmoneloza. Simptomi zaraze često uključuju proljev, povišenu temperaturu i grčeve u trbuhu, dok u težim slučajevima može doći do visoke temperature i bolova u tijelu. U nekim slučajevima infekcija može završiti i smrću.

Bakterije salmonele žive u probavnom sustavu mnogih domaćih životinja, a u prehrambene proizvode poput jaja mogu dospjeti tijekom uzgoja, klanja ili prerade.

Teme
belgija jaja povlačenje proizvoda salmonela sigurnost hrane

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