Alarm u Europi: Stotine zaraženih salmonelom, jedna namirnica povučena iz trgovačkih lanaca

Epidemija je povezana s jajima koja proizvodi tvrtka Laerco sa sjedištem u Geelu na sjeveru Belgije. Salmonela je prvi put otkrivena u tom pogonu krajem travnja. Sljedećeg mjeseca provedeno je veliko povlačenje proizvoda te su sva jaja s te farme uklonjena s tržišta, piše Euronews.