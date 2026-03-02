Oglas

DJECA I TEHNOLOGIJA

Melania Trump predsjeda sastankom Vijeća sigurnosti UN-a

author
Hina
|
02. ožu. 2026. 09:26
REUTERS
REUTERS/Tom Brenner

Prva dama SAD-a Melania Trump predsjedat će sastankom Vijeća sigurnosti UN-a u New Yorku u ponedjeljak.

Oglas

Sastanak najmoćnijeg tijela UN-a trebao bi početi u 15 sati po lokalnom vremenu a bit će posvećen djeci, tehnologiji i obrazovanju u uvjetima sukoba, prema priopćenju Bijele kuće.

Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa nazvao je ovaj potez "znakom važnosti koju Sjedinjene Države pridaju Vijeću sigurnosti i tom pitanju".

Melania Trump bit će prva supruga američkog predsjednika koja predsjeda takvim sastankom.

Sjedinjene Države preuzimaju rotirajuće predsjedanje najvažnijim tijelom UN-a u ožujku, što uključuje predsjedanje sastancima. Veleposlanici UN-a ili vladini predstavnici obično vode sastanke tijela od 15 članova.

Pojava dolazi usred napetih odnosa između administracije predsjednika Donalda Trumpa i Ujedinjenih naroda.

Podaci UN-a sugeriraju da SAD duguje organizaciji milijarde dolara.

Istodobno, Trump ju je više puta kritizirao kao "neučinkovitu", povukao je SAD iz nekoliko institucija UN-a i međunarodnih sporazuma, a nedavno je predstavio vlastite inicijative poput Odbora za mir.

Pročitajte još

Teme
Melania Trump SAD Vijeće sigurnosti UN

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ