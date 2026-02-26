Oglas

Melania Trump će predsjedati sastankom Vijeća sigurnosti UN-a

Hina
26. velj. 2026. 16:20
melania i donald trump
GIORGIO VIERA / AFP

Američka prva dama Melania Trump predsjedat će sastankom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u ponedjeljak kada Sjedinjene Američke Države preuzimaju rotirajuće predsjedništvo tijela, rekla je Bijela kuća u srijedu.

Melania Trump će na sastanku naglasiti obrazovanje kao način za promicanje tolerancije i svjetskog mira, a to će biti prvi put da supruga predsjednika na vlasti predsjeda tijelu s 15 zemalja članica, objavio je ured prve dame u priopćenju u srijedu.

Američki predsjednik Donald Trump jasno kritizira Ujedinjene narode od svog prvog mandata u Bijeloj kući, govoreći da je svjetska organizacija od 198 članova neučinkovita te da su joj potrebne reforme.

Međutim, zauzeo je pomirljiviji stav na prošlotjednom sastanku svog Odbora za mir, inicijative za koju je kazao da joj je svrha rješavati svjetske sukobe, ali koju su mnogi svjetski čelnici odbacili usred zabrinutosti da ima za cilj nadomjestiti UN.

"Odbor će mir će gotovo i paziti na Ujedinjene narode i pobrinuti se za to da pravilno funkcioniraju", kazao je Trump 19. veljače.

"Ojačat ćemo Ujedinjene narode. Osigurat ćemo da njihova infrastruktura bude dobra. Pomoći ćemo im novčano i zajamčiti da Ujedinjeni narodi budu održivi".

