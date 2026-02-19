"Podcjenjujemo Iran"
"Ovo nije generalna proba. Nema izlaza" — detalji velikog američkog gomilanja vojske oko Irana
“Ako ne postignemo dogovor, trebat će nam”, rekao je Trump. Iran ostaje prkosan pred ultimatumima, obećavajući dosad nezabilježenu odmazdu na svaki napad.
Američka vojska usred je gomilanja goleme flote zrakoplova i ratnih brodova na udaljenosti s koje mogu napasti Iran, dok regija ulazi u islamski sveti mjesec ramazan. Riječ je o najvećem nagomilavanju vojne sile na Bliskom istoku otkako je predsjednik Donald Trump prošlog lipnja odobrio 12-dnevnu kampanju bombardiranja Irana u kojoj je ubijeno više od 1.000 ljudi, piše Drop Site News.
Dok iranski i američki pregovarači oprezno optimističnim tonom govore o najnovijem krugu neizravnih razgovora održanih u utorak u Ženevi te najavljuju mogućnost novog sastanka, izjave s najviših razina vlasti u obje zemlje naglašavaju stvarnost da bi SAD mogao biti na rubu napada na Islamsku Republiku.
“U nekim aspektima prošlo je dobro. Dogovorili su se da će se ponovno sastati”, rekao je potpredsjednik JD Vance za Fox News u utorak nakon razgovora. “Ali u drugim aspektima bilo je vrlo jasno da je predsjednik postavio određene crvene linije koje Iranci još nisu spremni priznati i razmotriti.” Vance tvrdi da Trump preferira diplomatsko rješenje, ali je upozorio da “predsjednik zadržava pravo procijeniti kada smatra da je diplomacija dosegla svoj prirodni kraj”.
Bivši visoki američki obavještajni dužnosnik, neformalni savjetnik Trumpove administracije za politiku prema Bliskom istoku, rekao je za Drop Site da, na temelju razgovora s aktualnim dužnosnicima, procjenjuje 80–90 % vjerojatnosti američkih udara u roku od nekoliko tjedana.
Izvanredno i skupo američko vojno gomilanje bilo bi dostatno za veliku kampanju protiv Teherana, koja bi nadilazila ograničene udare iz prošlosti. “Podsjeća me na ono što sam vidio uoči rata u Iraku 2003.”, rekao je umirovljeni potpukovnik Daniel Davis, viši suradnik i vojni stručnjak u organizaciji Defense Priorities, u razgovoru za Drop Site News. “Ovakva se sila ne okuplja da bi se poslala poruka. Po mom mišljenju, to radite kada se pripremate za njezinu uporabu.”
Iran je svjestan da se suočava s dosad nezabilježenom prijetnjom SAD-a ako se ne postigne dogovor u skladu s Trumpovim uvjetima, rekla je bivša dužnosnica Pentagona Jasmine El-Gamal. “Ovo nije generalna proba. Ovo je to. Nema izlaza.”
Aktualno raspoređivanje uključuje stacioniranje desetaka zrakoplova – uključujući F-15, F-35, EA-18G Growler i A-10C – u vojnoj zračnoj bazi u Jordanu, unatoč nedavnim tvrdnjama jordanske vlade da njezin teritorij neće biti korišten za napad na Iran. Dvije udarne skupine nosača zrakoplova, zajedno s razaračima naoružanima projektilima Tomahawk i podmornicama, također su raspoređene u regiji, uz više od 30.000 američkih vojnika i sustave proturaketne obrane Patriot i THAAD.
Nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln, prisutan u regiji od kraja siječnja, nosi zračno krilo s približno 60–70 letjelica. USS Gerald R. Ford, najveći i najnapredniji nosač na svijetu, preusmjeren je prošlog tjedna iz Venezuele na Bliski istok.
Trump je taj potez objasnio tijekom govora u Fort Braggu kao prijetnju Iranu usred pregovora: “Ako ne postignemo dogovor, trebat će nam.”
U lipnju je Trumpova administracija, pod krinkom priprema za dodatne pregovore, pokrenula iznenadni napad na Iran. U napadima američkih i izraelskih zrakoplova ubijeno je više od 1.000 ljudi, uključujući najmanje 400 civila, te više visokih iranskih vojnih i obavještajnih dužnosnika.
Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei u utorak je osudio američki pristup pregovorima, poručivši da ultimatum nije pregovaranje. “Ako je ishod pregovora unaprijed određen, onda za pregovore nema prostora”, rekao je.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu također je izrazio skepticizam prema bilo kakvom dogovoru s Iranom, naglašavajući potrebu okončanja iranskog programa obogaćivanja urana i balističkih projektila.
Analitičari upozoravaju da bi eventualni američki napad uključivao udare na iransku protuzračnu obranu, zapovjedne centre, komunikacijsku infrastrukturu, vojne baze i raketne sustave, uz pokušaj “dekapitacije” režima. No, ističu i rizik snažnog iranskog odgovora, uključujući moguće zatvaranje Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko 20 % svjetske potrošnje nafte.
Iranski dužnosnici posljednjih su mjeseci upozorili da više neće primjenjivati neformalne obrasce suzdržane odmazde te da će u slučaju novog napada nanijeti stvarnu štetu američkim i izraelskim ciljevima.
“Mislim da podcjenjujemo iranske kapacitete”, rekao je Davis. “To je kockanje – i to opasno.”
