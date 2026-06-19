Centar za ljudska prava SAD-a:
Iranska pjevačica osuđena na 74 udarca bičem jer je pjevala bez hidžaba
Iranska pjevačica Parastoo Ahmadi i osam članova produkcijskog tima osuđeni na 74 udarca bičem, tvrdi američki Centar za ljudska prava u Iranu
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Iranska pjevačica Parastoo Ahmadi i osam članova produkcijskog tima, uključujući glazbenike, navodno su osuđeni na 74 udarca bičem zbog nastupa na koncertu koji je 2024. godine uživo prenošen na njezinu YouTube kanalu, prenosi The Guardian.
Prema sudskim dokumentima, kazneni sud pokrajine Qom navodno je izrekao umjetnicima kaznu bičevanja, dvogodišnju zabranu napuštanja zemlje te dvogodišnju zabranu umjetničkog djelovanja. Tereti ih se za vrijeđanje javnog morala kroz proizvodnju i objavljivanje „vulgarnog i nemoralnog sadržaja” na internetu.
Iako službena pravosudna novinska agencija još nije objavila presudu, organizacije za ljudska prava i odvjetnici koji su pregledali dokumente tvrde da niz uhićenja i sudskih postupaka protiv umjetnika koji javno prkose vlastima odražava šire nastojanje režima da spriječi kulturni otpor i neslaganje.
Nastup bez hidžaba postao viralan
Dvadesetdevetogodišnja Ahmadi u prosincu 2024. izvela je domoljubnu pjesmu „Az Khoone Javanane Vatan” („Iz krvi mladih domovine”) tijekom prijenosa uživo, nastupajući bez hidžaba.
Snimka je postala viralna i prikupila milijune pregleda na YouTubeu.
Nedugo nakon objave videa, Ahmadi i nekoliko glazbenika kratko su bili pritvoreni, nakon čega su pušteni na slobodu. Vlasti su kasnije pokrenule službeni sudski postupak zbog objavljivanja snimke.
Kritike organizacija za ljudska prava
Bahar Ghandehari, direktorica zagovaranja u američkom Centru za ljudska prava u Iranu, izjavila je:
„Kazna od 74 udarca bičem za Ahmadi samo zato što je pjevala i pojavila se bez hidžaba još je jedan podsjetnik da se stanje ljudskih prava u Iranu nije promijenilo, unatoč propagandnoj kampanji iranskih vlasti tijekom rata usmjerenoj na poboljšanje njihove slike u javnosti.”
Centar za ljudska prava je američki NGO osnovan 2007.
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