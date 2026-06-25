Američki geološki zavod: U Venezueli najvjerojatnije tisuće poginulih

Potres magnitude 7,2 dogodio se u srijedu poslijepodne oko 160 km zapadno od Caracasa, a manje od minute kasnije uslijedilo je podrhtavanje magnitude 7,5, prema američkom geološkom zavodu. Hitne službe pretraživale su ruševine zgrada u Caracasu dok je padala noć, a očajne obitelji tražili su pomoć kako bi iskopale svoje voljene za koje se strahovalo da su zarobljeni. Preživjeli, u ošamućenom stanju, odvedeni su, od čega neki na nosilima.