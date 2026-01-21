Oglas

U četvrtak

Američki izaslanik Witkoff sastaje se s Putinom

author
Hina
|
21. sij. 2026. 12:22
In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin greets US Special Envoy Steve Witkoff prior to their talks in Moscow on August 6, 2025. (Photo by Gavriil Grigorov / POOL / AFP)
Gavriil Grigorov / POOL / AFP

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff rekao je da će se u četvrtak sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Oglas

"Moramo se s njim sastati u četvrtak", rekao je Witkoff u intervjuu za CNBC misleći na Putina, a prenosi Reuters.

"Ali Rusi traže taj sastanak. Mislim da je to značajna izjava s njihove strane", rekao je.

Kremlj je prošli tjedan izjavio da se priprema dočekati Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera u Moskvi na mirovnim pregovorima o Ukrajini, ali da još nisu određeni datumi.

Prema izvješćima medija iz Moskve, predstavnici Rusije i Sjedinjenih Država razgovarali su o bilateralnim odnosima i mirovnom rješenju za Ukrajinu na marginama Svjetskoga gospodarskog foruma (WEF) u Davosu.

Sastanku, održanom u utorak navečer, prisustvovali su Steve Witkoff, Jared Kushner te ruski pregovarač Kiril Dmitriev, navodi se u izvješćimakoje prenosi dpa.

Rezultati razgovora nisu objavljeni, no Witkoff je snimljen na videu koji je objavio ruski list Izvestija kako govori: „Imali smo vrlo pozitivan sastanak.“ Nije dao dodatne komentare.

Trump želi okončati rat u Ukrajini koji traje gotovo četiri godine. Njegovi izaslanici dosad su uglavnom razgovarali s ukrajinskom stranom, dok su europske zemlje sudjelovale u nekim krugovima pregovora.

Rusko vodstvo na čelu s predsjednikom Vladimirom Putinom ne sudjeluje izravno u razgovorima, ali je uključeno putem veza s Witkoffom i Kushnerom.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Donald Trump Rat u Ukrajini Steve Witkoff Vladimir Putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ