Putin samouvjeren: Rat prestaje tek kad Kijev prihvati naše uvjete
Ruski predsjednik kaže da najnoviji nacrt mirovnog plana „može biti osnova za buduće sporazume“ ako Kijev odustane od, za sada, nedefiniranih područja.
Vladimir Putin izjavio je da bi okvir nacrta mirovnog plana o kojem su razgovarali SAD i Ukrajina mogao poslužiti kao osnova za buduće pregovore o okončanju rata – ali je inzistirao da bi Ukrajina morala predati teritorij kako bi bilo kakav dogovor bio moguć, piše Guardian.
„Općenito, slažemo se da to može biti osnova za buduće sporazume“, rekao je Putin, napomenuvši da je verzija plana o kojoj su Washington i Kijev razgovarali u Ženevi podijeljena s Moskvom.
„Vidimo da američka strana u nekim područjima uzima u obzir naše stajalište“, dodao je. „Ali u drugim točkama jasno moramo sjesti i razgovarati.“
Nepopustljive izjave ruskog predsjednika – u kojima je ponovno opisao Volodimira Zelenskog kao „nelegitimnog“ – sugeriraju da, unatoč optimizmu Bijele kuće, nema mnogo znakova pomaka oko ključnih prijepornih pitanja potrebnih za okončanje rata.
Govoreći novinarima tijekom radnog posjeta Kirgistanu, Putin je rekao da bi Rusija zaustavila svoju ofenzivu samo ako se ukrajinske snage povuku iz određenih područja koja su trenutačno pod kontrolom Kijeva. „Ako ukrajinske trupe napuste teritorije koje okupiraju, prestat ćemo se boriti“, rekao je. „Ako to ne učine, svoje ćemo ciljeve ostvariti vojno.“
Također je ponovio tvrdnju da je ukrajinsko vodstvo „nelegitimno“, tvrdeći da to pravno onemogućuje potpisivanje obvezujućeg sporazuma s Kijevom te da bi svako buduće rješenje zahtijevalo šire međunarodno priznanje.
Potvrdio dolazak Witkoffa
Putin je potvrdio da će američki posebni izaslanik Steve Witkoff doputovati u Rusiju početkom sljedećeg tjedna te je odbacio optužbe da je Witkoff pokazao pristranost prema Moskvi tijekom mirovnih razgovora, nazvavši ih „besmislicama“.
Witkoff, dugogodišnji Trumpov poslovni suradnik i nekretninski developer, suočio se s kritikama u Europi i SAD-u nakon što je procurio telefonski razgovor u kojem savjetuje visokog pomoćnika Kremlja o tome kako bi Putin trebao voditi pregovore s Trumpom.
Ruske nedavne pregovaračke taktike odražavaju one koje koristi otkako je Trump ponovno izabran: Kremlj signalizira spremnost istražiti potencijalne mirovne dogovore, dok ne pokazuje nikakvu sklonost povlačenju od svojih maksimalističkih zahtjeva – od kojih se većina u Kijevu smatra neprihvatljivom i jednaka je kapitulaciji.
Analitičarka: "Putin se osjeća sigurnije nego ikad"
Tatiana Stanovaya, neovisna ruska politička analitičarka, napisala je na X-u: „Trenutačno ne vidim ništa što bi natjeralo Putina da preispita svoje ciljeve ili odustane od svojih temeljnih zahtjeva.
Putin se osjeća sigurnije nego ikad u vezi s bojištem i uvjeren je da može čekati dok Kijev napokon ne prihvati da ne može pobijediti i mora pregovarati prema dobro poznatim ruskim uvjetima“, dodala je.
Nekoliko tih uvjeta pojavilo se u izvornom planu od 28 točaka koji su razvili američki i ruski dužnosnici, a koji je procurio prošli tjedan.
Ti bi uvjeti zahtijevali da Ukrajina dobrovoljno prepusti teritorij koji Moskva nije uspjela osvojiti vojno. Od Kijeva bi se također očekivalo da prihvati smanjenje ili obustavu američke vojne pomoći, dok bi svako buduće raspoređivanje zapadnih trupa u Ukrajinu – uključujući one predviđene francusko-britanskom „koalicijom voljnih“ – bilo izričito zabranjeno.
Šef ureda Zelenskog, Andrij Jermak, rekao je da se ukrajinski predsjednik neće složiti s predajom zemlje Rusiji u zamjenu za mir.
Za američki časopis The Atlantic rekao je: „Dok je Zelenski predsjednik, nitko ne bi trebao računati na to da ćemo se odreći teritorija. On neće potpisati predaju teritorija.“
