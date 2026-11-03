Amerikanci danas biraju novi Kongres, ali pobjednici možda neće biti poznati danima. Evo zašto

David Dee Delgado/REUTERS

Amerikanci danas izlaze na međuizbore, no moguće je da se već u izbornoj noći neće znati tko će kontrolirati Zastupnički dom i Senat. Izborni stručnjaci upozoravaju da sporije prebrojavanje glasova nije ništa neuobičajeno i samo po sebi ne upućuje na izbornu prijevaru.

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Kako piše CBS News, mnoge ključne utrke mogle bi biti vrlo neizvjesne, zbog čega će za proglašenje pobjednika trebati više vremena.

David Becker, izvršni direktor Centra za inovacije i istraživanje izbora, smatra da postoji velika mogućnost da Amerikanci u izbornoj noći neće znati koja će stranka imati većinu u Kongresu.

"Ako to ipak budemo znali, značit će da je jedna stranka ostvarila vrlo uvjerljivu pobjedu", rekao je Becker.

Stručnjaci upozoravaju na širenje dezinformacija

Becker očekuje da bi pojedini kandidati, osobito oni koji procijene da gube, mogli dovoditi u pitanje regularnost izbora i širiti neutemeljene tvrdnje o prijevarama.

Upozorio je i da bi predsjednik Donald Trump mogao ponoviti ponašanje iz 2020. godine, kad je bez dokaza tvrdio da su predsjednički izbori namješteni.

Trump je prošlog tjedna, na pitanje hoće li prihvatiti rezultate međuizbora bez obzira na ishod, odgovorio: "Hoću, ako izbori budu pošteni."

Lawrence Norden iz Brennanova centra za pravosuđe ističe da se dezinformacije najlakše šire upravo u razdoblju između zatvaranja birališta i objave konačnih rezultata.

"Kad je rezultat iznimno tijesan, nije važno koliko brzo brojite glasove", objasnio je Norden.

Zašto brojanje može trajati danima?

Jedan od glavnih razloga sporijeg objavljivanja rezultata jest glasanje poštom, koje je rašireno u brojnim američkim saveznim državama.

U Kaliforniji svi registrirani birači mogu glasovati poštom, a listići poslani na dan izbora mogu stići i do tjedan dana poslije. Prije prebrojavanja potrebno je provjeriti potpise birača, što dodatno produljuje postupak.

U Pennsylvaniji i Wisconsinu izborni službenici prema zakonu ne smiju ni započeti obradu glasačkih listića pristiglih poštom prije jutra na dan izbora.

Becker naglašava da se svi glasovi nikada ne prebroje tijekom izborne noći.

"Izborni službenici nikada nisu završili brojanje u izbornoj noći. To jednostavno nije moguće. Naši su glasački listići previše složeni, a svakoj državi potrebni su tjedni za službenu potvrdu rezultata", rekao je.

REUTERS/Shannon Stapleton

Zašto se rezultati mogu naglo promijeniti?

Dodatnu zabunu može izazvati činjenica da birači koji glasuju osobno i oni koji glasuju poštom često imaju različite političke sklonosti.

Zbog toga se tijekom prebrojavanja može dogoditi da kandidat koji je u početku vodio izgubi prednost nakon što pristignu rezultati glasovanja poštom.

Taj je fenomen posebno došao do izražaja na predsjedničkim izborima 2020. godine, kada su u Pennsylvaniji prvo prebrojeni glasovi birača koji su glasovali osobno, među kojima je bilo više republikanaca. Naknadno prebrojeni glasovi pristigli poštom većinom su išli demokratima.

Stručnjaci ističu da takve promjene ne znače da su glasovi naknadno dodavani ili da je došlo do manipulacije.

"Glasovi su već predani. Samo se ne prebrojavaju svi u isto vrijeme", objasnio je Norden.

Becker je zaključio da bi birači trebali biti oprezni prema kandidatima koji prije završetka prebrojavanja počnu napadati izborni proces.

"Ako čujete kandidate kako se žale na postupak, ne znam jesu li pobijedili ili izgubili, ali mogu vam reći da misle da su izgubili. Pobjednici se ne žale na postupak, nego dopuštaju da se on dovrši", poručio je.