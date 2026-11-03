Kovačević otkrio moguće ishode američkih izbora za Kongres i što je sve na kocki za Trumpa

"Donald Trump se sam potrudio da izbori izgledaju kao referendum o njemu jer se angažirao u kampanji i pozvao republikanske glasače da glasaju kao da je njegovo ime na listiću. Kao što je personalizirao cjelokupnu politiku SAD-a, tako je personalizirao i ovu kampanju. Istraživanja javnog mnijenja i ankete pokazuju prednost demokrata, ali kad je Trump u pitanju treba reći da su se te ankete već nekoliko puta pokazale kao netočne. On je već jedanput izgubio međuizbore 2018. godine i većinu u Kongresu. Čini se da se ovi izbori razvijaju tako da će demokrati ostvariti većinu u Kongresu, a republikanci imaju izglede zadržati većinu u Senatu."