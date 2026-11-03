"Referendum o predsjedniku"
Kovačević otkrio moguće ishode američkih izbora za Kongres i što je sve na kocki za Trumpa
Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević bio je gost Novog dana kod našeg Borne Šmera s kojim je razgovarao o ishodima američkih izbora za Kongres.
N1 televizija 3. studenoga od 21 sat priprema poseban program posvećen američkim izborima za Kongres, koji će trajati tijekom cijele noći, do jutarnjeg Novog dana.
Referendum o Trumpu
Božo Kovačević govorio je o mogućim ishodima američkih izbora za Kongres:
"Donald Trump se sam potrudio da izbori izgledaju kao referendum o njemu jer se angažirao u kampanji i pozvao republikanske glasače da glasaju kao da je njegovo ime na listiću. Kao što je personalizirao cjelokupnu politiku SAD-a, tako je personalizirao i ovu kampanju. Istraživanja javnog mnijenja i ankete pokazuju prednost demokrata, ali kad je Trump u pitanju treba reći da su se te ankete već nekoliko puta pokazale kao netočne. On je već jedanput izgubio međuizbore 2018. godine i većinu u Kongresu. Čini se da se ovi izbori razvijaju tako da će demokrati ostvariti većinu u Kongresu, a republikanci imaju izglede zadržati većinu u Senatu."
Što je na kocki za Trumpa?
Kovačević je rekao da Trump uvjerava javnost da je on predmet zavjere liberalnih medija, političara, duboke države:
"To je tako od prvog dana njegovog prvog mandata tako. U drugom mandatu se počeo sa svima obračunavati."
Što je sve na kocki za Trumpa?
"Mogućnost da i dalje provodi samovolju. On je do sada vrlo često posezao za izvršnim naredbama, premda ima većinu u Kongresu, Senatu i Predstavničkom domu. Njegova većina ga je podržavala bez rezerve, iako su neke odluke bile protuzakonite. Ako se dogodi da u Predstavničkom domu neće imati većinu, onda Predstavnički dom neće prihvaćati njegove zakonske prijedloge. Ako demokrati budu imali većinu u oba doma, izvjesno je da će oni pokrenuti postupak opoziva jer je predsjednik pružio bezbroj razloga za tako nešto", istaknuo je Kovačević.
Problemi u Demokratskoj stranci
Naveo je i problem s Demokratskom strankom:
"Duboko su podijeljeni i republikanci to koriste. Nezadovoljstvo ekonomskim rezultatima Trumpovih politika utječe na opredjeljenje birača protiv republikanaca, a Trump personificira cijelu Republikansku stranku. Sami demokrati ne daju dovoljno povoda da se birači opredijele za njih, zbog neke odrednice njihovog programa."
Rizik za republikance
Gdje bi moglo biti vrlo neizvjesno?
"Osobito bolno za republikance bi bilo ako dožive poraz u Texasu. Čini se da ima šanse da demokrati tamo pobijede. Tu je u igri sve Senat, Kongres i mjesto guvernera. Iskustvo s Trumpom kao kandidatom pokazuje da su njegovi rezultati bili redovito veći nego predviđanja. Često se događalo da predsjednička stranka izgubi međuizbore, ali dogodilo se i suprotno. Ne može se pouzdano predviđati. Trumpova popularnost je trenutačno niska, a pad je započeo i prije napada na Iran povećanjem cijena hrane i energenata. Voditi tako personaliziranu kampanju kada je popularnost predsjednika niska, to je za republikance rizik", govori nam analitičar.
Izbori - ratovanje
Kovačević je istaknuo da situacija s medijima u SAD-u njihova "katastrofa":
"Amerika je dugo bila uzor u pogledu neovisnosti medija, a sada se pokazuje da su mediji glasnogovornici stranke što je redovito ovisno i o vlasničkoj strukturi i novcima koji dolaze u te medije. To je jedan od Trumpovi uspjeha - krajnja polarizacija svega u Americi i to izbore pretvara u neku vrstu ratovanja."
Amerika na rubu građanskog rata
Dodaje da Trump Ameriku dovodi do ruba građanskog rata.
Kovačević navodi da su posljedice američko-izraelskog rata u Iranu vidljive i zabrinjavajuće u Americi, a da se ciljevi nisu ispunili te da je porasla podrška režimu u Iranu.
Koliko je moguće da ljudi glasaju za republikance samo zato što Trump predstavlja njihov sustav vrijednosti?
"To je najuvjerljiviji trik koji je Trump uspio provesti i dobiti podršku. Cijeli život je proveo kao pripadnik vrha najbogatijih, ali se suprotstavio elitnoj kulturi i političkoj korektnosti koju su demokrati izgradili. Za republikance je uvijek glasao onaj jedan posto najbogatijih, 10 posto najobrazovanijih je glasalo za demokrate, a 90 posto je ostalo izvan interesa političkih stranaka. Trump se i u kampanji 2016. i u svemu nakon toga, obraćao tim biračima i s tim vulgarnim načinom izražavanja omogućio da se s njim identificiraju"; smatra Kovačević.
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