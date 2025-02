Analitičar o izborima u Njemačkoj: “Pobjeda Friedricha Merza jako je dobra vijest za Europu”

Podijeli :

Volker Hartmann / AFP

U kritičnom trenutku međunarodnih odnosa, kada nova američka administracija predsjednika Donalda Trumpa iz temelja mijenja političke prioritete, kao i odnos prema Rusiji u ratu u Ukrajini te dovodi u pitanje dosadašnje euroatlantsko partnerstvo, u Europi su održani najvažniji opći izbori - u Njemačkoj.

Uoči izbora u Njemačkoj na kojima je poraz dosad vladajućeg SPD-a i njihovog kancelara Olafa Scholza bio izgledan, a ključno je pitanje bilo dokle je narasla krajnje desna stranka AfD (Alternative für Deutschland), izvjesna je bila pobjeda konzervativnog CDU-a i njegove manje sestrinske stranke CSU koji su osvojili 28,52 posto glasova odnosno 208 zastupničkih mjesta u Bundestagu.

Njemačka nakon izbora: Sve ukazuje na demokršćansko-socijaldemokratsku vladu

AfD je ostvario povijesni uspjeh osvojivši 20,8 posto glasova i 152 zastupnička mjesta, a socijaldemokrati, SPD, povijesni podbačaj sa 16,41 posto glasova i 120 osvojenih mjesta. Zeleni su na 11,61 posto, a Ljevica (Die Linke) na 8,77 posto. Liberali nisu čak prešli izborni prag.

“Merz ima potencijal poput Kohla”

Čelnik CDU-a i kandidat za budućeg kancelara Friedrich Merz već je odbio pruženu ruku AfD-a pa će novu vladu vjerojatno činiti velika koalicija CDU/CSU-a i SPD-a. Povrh toga, pitanje je može li Merz, poput prethodno Angele Merkel, biti i neformalni lider Europske unije u trenutku kada EU pati od krize vodstva.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić, odgovarajući nam na to pitanje, uvodno se osvrnuo na usporedbe Merza i Merkelove.

Izbori u Njemačkoj: CDU uvjerljivo prvi, povijesni uspjeh AfD-a

“Njih dvoje nisu baš bili prijatelji u političkom smislu, nego konkurencija i suprotnost jedno drugome. Merkel je Merza (koji je svojedobno slovio za nasljednika Helmuta Kohla, nap.a) izgurala iz vodstva CDU-a. Merza smatram puno bližim Kohlovoj politici nego Merkel. Mislim da njena proeuropska politika nije bila tako dobra kao Kohlova i držim da je Kohl bio zadnji pravi proeuorpski njemački kancelar. Također mislim da Merz sada ima taj potencijal”, kazao je Avdagić.

“Scholzova vlada oslabila i Njemačku i Europu”

Avdagić smatra i da je prošla njemačka vlada kancelara Scholza oslabila i Njemačku i Europu.

“Ne ide to na dušu toliko Scholzu koliko Zelenima koji su, kao dio koalicijske vlade s SPD-om, nepovratno ugasili nuklearni potencijal Njemačke. Nisu ga čak ni konzervirali, nego baš ugasili. To su situacije kada s malom većinom donosite odluke koje daleko nadilaze jedan mandat i znače dalekosežne promjene za više desetljeća. To je oslabilo Europu, kao što je i politika Angele Merkel oslabila unutarnju europsku koheziju i europsku snagu. Tijekom njezinog mandata Njemačka je vojno oslabila, nastavilo se to i za vrijeme Scholza, a cijela Europa našla se u problemu. Stoga mislim da će Merz biti kancelar koji će jako puno značiti za Europu”, kaže.

Tko je čovjek koji preuzima kormilo Njemačke u najizazovnijem trenutku za Europu?

Avdagić kaže da su u postojećim, politički vrlo napetim vremenima, rezultati njemačkih izbora lako mogli biti drugačiji.

“Da su rezultati CDU-CSU-a, a i SPD-a bili slabiji, nastao bi problem koaliranja. Budući da CSU nije sklon koaliciji sa Zelenima, a s Die Linke je teško uopće zamisliti koaliciju, na kraju se moglo dogoditi da nužan za koaliciju ostaje AfD ili da dođe do situacije u kojoj se ne bi mogla kompletirati vlada”, ističe.

Sporna antieuropska politika AfD-a

On napominje da je i CDU-u i CSU-u sporna vrlo jasna antieuropska politika AfD-a.

“To bi svima u Europi trebalo biti sporno. AfD je protiv EU-a i protiv Europske monetarne unije. Svima kojima je stalo do Njemačke, ali i svima nama skupa, mora biti jasno što to znači. Da Njemačka odluči izaći, bio bi to kraj Europske unije, a svi euri koje imamo na računima postali bi bezvrijedni papiri. Tada bi itekako trebali strahovati od prijetnji iz Rusije”, kaže.

No, sasvim otvorena podrška AfD-u atigla je i iz SAD-a, od politički sve utjecajnijeg Elona Muska.

Merz najavio brzo sastavljanje vlade: “Moramo brzo djelovati”

“Za mnoge stvari koje je u svome sada već čuvenom govoru u Münchenu rekao JD Vance, američki potpredsjendik, možete reći da se ideološki slažete. Ali nedopustivo je povlačiti usporedbu između Grete Thunberg i Elona Muska”, kazao je Avdagić.

Podsjetimo, riječ je o JD Vanceovoj “doskočici” iz tog govora kada je Europljnaima poručio: “Ako smo mi mogli deset godina trpjeti Gretu Thunberg, pa možete i vi trpjeti nekoliko mjeseci Elona Muska.”

“Izoliranje AfD-a je pitanje preživljavanja”

No, Avdagić podsjeća na Muskovu otvorenu podršku stranci koja želi razaranje EU-a.

“Toga moramo biti svjesni. Musk nije prijateljski nastrojen prema nama. U nedjelju navečer Donald Trump je reterirao objavom na svojoj društvenoj mreži pozdravljajući pobjedu konzervativaca u Njemačkoj, što djeluje pomalo bizarno jer je jasno da to očigledno nije bio izbor njegove administracije. Uništavanje EU-a više je nego kancerogeno. AfD nije poručio da želi mijenjati EU. To što oni žele je nuklearna opcija za Europu. U tom smislu, izoliranje AfD-a nije pitanje političke higijene nego preživljavanja sviju nas”, ustvrdio je.

“Neke odluke više se ne mogu odgađati”

Avdagić smatra da bi Europa danas drugačije izgledala da je svojedobno on bio nasljednik Helmuta Kohla na čelu CDU-a, a ne Merkel.

BBC: Ovo su tri pobjednika i tri gubitnika njemačkih izbora

“On je političar velikog iskustva. Široko je i poltički i poslovno izgrađen i mislim da ima sve predispozicije. SPD je pao na najniži rezultat i to nakon mandata vlastite vladavine, no ne trebaju imati bojazni budu li manji partner u koaliciji. Scholzova neodlučnost presudila je SPD-u, ali to nije samo njegova specifičnost. I Joe Biden imao je trenutaka neodlučnosti, no Njemčaka pod Scholzom bila je izuzetno neodlučna u okvirima EU-a upravo u trenutku najveće krize. Ta neodlučnost izmakla je stolicu Scholzu da bude predvodnik Europe, što se sada reflektiralo na nacionalnoj razini. Pred nama su tjedni i mjeseci kada Europa više neće moći odgađati neke odluke i kada su joj potrebni lideri. Merz to može popraviti. U svakom slučaju, njegova pobjeda je dobra vijest za Europu”, ustvrdio je Avdagić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.