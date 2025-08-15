Analitičar: Ovo je jasno u prvih 10 minuta susreta

Mislim da vrlo glasno progovara reakcija ruskog predsjednika koji je samo ignorirao pitanje i nasmiješio se. Mnogi ljudi se nadaju da to neće biti i posljednje pitanje upućeno, ako ne od strane novinara, onda od samog Trumpa", rekao je analitičar za Sky News.



Naime, Putin je, kao što je vidljivo i na samom videu, samo prstom pokazao na uho, objašnjavajući da ne čuje ili ne razumije (iako je poznato da tečno govori engleski) i - slegnuo ramenima.