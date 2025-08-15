Analitičar: Ovo je jasno u prvih 10 minuta susreta

Povijesni susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci prvi je njihov sastanak nakon šest godina, a mogao bi odrediti budući smjer europske sigurnosne arhitekture. U Anchorageu dvojica lidera razgovaraju o mogućem prekidu vatre u Ukrajini i potencijalnim teritorijalnim ustupcima.
Na pressici ususret summitu koji je započeo u 21:30, Putinu je novinar postavio pitanje o ubijanju civila, na koja je, pred kamerama. odlučio prešutjeti odgovor.
"Mislim da je ono što smo mogli potvrditi u prvih 10 minuta od samog Trumpa je - nije baš u potpunoj kontroli dok je u društvu ruskog predsjednika", javlja Sky News.
'I think what we have seen in the last 10 minutes is an acknowledgement by Trump that he is not necessarily in charge when he is in the company of Putin'— Sky News (@SkyNews) August 15, 2025
Sky's @jamesmatthewsky reacts to the two leaders meeting in Alaska https://t.co/nblQsmy2pH pic.twitter.com/04q4v2pd2V
"Putinu su novinari uputili vrlo direktno pitanje dok je sjedio odmah pored američkog predsjednika: "Hoćete li prestati ubijati civile?"
asked if he'll "commit to not killing any more civilians," Putin smirks and says something that you can't hear above the total chaos of the pool spray pic.twitter.com/4ipdb3YlwX— Aaron Rupar (@atrupar) August 15, 2025
Mislim da vrlo glasno progovara reakcija ruskog predsjednika koji je samo ignorirao pitanje i nasmiješio se. Mnogi ljudi se nadaju da to neće biti i posljednje pitanje upućeno, ako ne od strane novinara, onda od samog Trumpa", rekao je analitičar za Sky News.
Naime, Putin je, kao što je vidljivo i na samom videu, samo prstom pokazao na uho, objašnjavajući da ne čuje ili ne razumije (iako je poznato da tečno govori engleski) i - slegnuo ramenima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
