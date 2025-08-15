Oglas

"Nije u kontroli"

Analitičar: Ovo je jasno u prvih 10 minuta susreta

N1 Info
15. kol. 2025. 22:15
U.S. President Donald Trump meets Russian President Vladimir Putin, to negotiate for an end to the war in Ukraine, in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque

Povijesni susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci prvi je njihov sastanak nakon šest godina, a mogao bi odrediti budući smjer europske sigurnosne arhitekture. U Anchorageu dvojica lidera razgovaraju o mogućem prekidu vatre u Ukrajini i potencijalnim teritorijalnim ustupcima.

Na pressici ususret summitu koji je započeo u 21:30, Putinu je novinar postavio pitanje o ubijanju civila, na koja je, pred kamerama. odlučio prešutjeti odgovor.

"Mislim da je ono što smo mogli potvrditi u prvih 10 minuta od samog Trumpa je - nije baš u potpunoj kontroli dok je u društvu ruskog predsjednika", javlja Sky News.

"Putinu su novinari uputili vrlo direktno pitanje dok je sjedio odmah pored američkog predsjednika: "Hoćete li prestati ubijati civile?"

Mislim da vrlo glasno progovara reakcija ruskog predsjednika koji je samo ignorirao pitanje i nasmiješio se. Mnogi ljudi se nadaju da to neće biti i posljednje pitanje upućeno, ako ne od strane novinara, onda od samog Trumpa", rekao je analitičar za Sky News.

Naime, Putin je, kao što je vidljivo i na samom videu, samo prstom pokazao na uho, objašnjavajući da ne čuje ili ne razumije (iako je poznato da tečno govori engleski) i - slegnuo ramenima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

