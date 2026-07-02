Analitičar: U Ukrajini svjedočimo novoj vrsti ratovanja, moguće je da se tijek rata potpuno preokrene

"Neka čvorišta međunarodne trgovine itekako mogu poremetiti svjetske tokove. Primjerica, sueska kriza je označila kraj britanske imperije, a hormuška postavke u kojima je SAD toliko jak globalno, u vojnom i političkom smislu. Iran je pokazao spremnost za dugo ratovanje i bio je svjestan koliko bi američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu administraciju rat mogao koštati. Naravno, ne treba zanemariti ni međuizbore krajem godine, koje će podosta odrediti Iran i posljedice koje rat s njim donosi američkom narodu."