NENAD RADIČEVIĆ
Analitičar: U Ukrajini svjedočimo novoj vrsti ratovanja, moguće je da se tijek rata potpuno preokrene
Vanjskopolitički analitičar i komentator Nenad Radičević u Novom danu s Hanan Nanić komentirao je sve žešće ruske napade na ukrajinske gradove, ali i situaciju na Bliskom istoku.
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"Moskva želi spasiti čast jer je doživjela napade duboko u svom teritoriju, što stvara dojam da se tijek rata počeo okretati u korist Ukrajine, za koju Zapad sad vjeruje da se može potpuno obraniti", kazao je Radičević pa nastavio:
"Izgledalo je u počecima rata da Rusija, kao izuzetno nadmoćna, može uništiti ukrajinske šanse za obranu. No, činjenica da je Kijev razvio sustav ratovanja dronovima, svjedočimo novoj vrsti ratovanja. Vojske su više direktno na udaru, ali su i strateški sustavi. Ključni ne samo za financiranje rata nego i za funkcioniranje države."
Naglašava da ima puno zločina u tom sukobu.
"Nekad se pomisli da je i samo polovica priopćenja istinita, to bi bilo grozno. Pa, kad se rat završi, imat će crnu bilancu u smislu žrtava."
Takav scenarij spriječen je na Bliskom istoku jer su Sjedinjene Američke Države i Iran ipak pronašli donekle zajednički jezik. No, do toga je došlo nakon mjeseci ratovanja i blokade Hormuza, što je pak ostavilo traga na svjetskoj ekonomiji.
"Neka čvorišta međunarodne trgovine itekako mogu poremetiti svjetske tokove. Primjerica, sueska kriza je označila kraj britanske imperije, a hormuška postavke u kojima je SAD toliko jak globalno, u vojnom i političkom smislu. Iran je pokazao spremnost za dugo ratovanje i bio je svjestan koliko bi američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu administraciju rat mogao koštati. Naravno, ne treba zanemariti ni međuizbore krajem godine, koje će podosta odrediti Iran i posljedice koje rat s njim donosi američkom narodu."
Radičević je napomenuo i da će Libanon biti najtanja karika u pregovorima jer Izrael ne pokazuje želju povući se s juga te zemlje, što znači da će pregovori biti još uvijek napeti. Naime, Iran ne odustaje od uključenja Libanona u njih.
Cijelu analizu pogledajte u videu gostovanja Nenada Radićevića kod Hanan Nanić.
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