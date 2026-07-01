"Tu je i Sirija; izraelske snage su bile u Siriji i prije konflikta s Teheranom. Kada je Ahmed Al-Šara, džihadist-milenijalac, došao na vlast u Siriji i obećao da će transformirati državu, Izrael mu nije vjerovao i na svoju ruku je krenuo istrebljivati sve one snage koje su u Siriji prije svega mogle biti povezane s Hezbolahom."