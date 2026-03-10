Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola objavila je u utorak imena prvih dobitnika novoosnovanog Europskog reda za posebne zasluge, priznanja za značajan doprinos europskim integracijama te promicanju i obrani europskih vrijednosti.
Oglas
„Europu su oduvijek gradili ljudi. Kroz premošćivanje podjela, uklanjanje prepreka, rušenje diktatura i prevladavanje kriza za bolju budućnost našeg kontinenta. Ta europska posvećenost zaslužuje priznanje. Europskim redom za posebne zasluge odajemo počast onima koji nisu samo vjerovali u Europu, nego su je pomogli izgraditi”, izjavila je predsjednica Metsola objavljujući prve laureate, izvijestio je Europski parlament.
Laureate je odabralo povjerenstvo koje čine predsjednica Metsola, potpredsjednice Europskog parlamenta Sophie Wilmès i Ewa Kopacz te Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell i Enrico Letta. Prijedlozi za imenovanje potječu od šefova država ili vlada, predsjednika nacionalnih parlamenata i predsjednika institucija EU-a.
Među laueratima U2, Antetokounmpo i Gjidara, francuski pravnik hrvatskog podrijetla
Istaknutim članom Europskog reda za zasluge imenovani su Angela Merkel, bivša njemačka savezna kancelarka, Lech Wałęsa, bivši čelnik „Solidarnosci“ i bivši predsjednik Republike Poljske, Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine.
Poštovanim članom Europskog reda za zasluge imenovani su Valdas Adamkus, bivši predsjednik Litve, Jerzy Buzek, bivši poljski premijer i bivši predsjednik Europskog parlamenta, Aníbal Cavaco Silva, bivši portugalski predsjednik i premijer, Sauli Niinistö, bivši predsjednik Finske i bivši predsjednik finskog parlamenta, Pietro Parolin, kardinal i državni tajnik Svete Stolice, Mary Robinson, bivša irska predsjednica i bivša visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Maia Sandu, predsjednica Republike Moldove, Javier Solana y de Madariaga, bivši visoki predstavnik EU-a za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, Wolfgang Schüssel, bivši austrijski savezni kancelar i Jean Claude Trichet, bivši predsjednik Europske središnje banke.
Članovi Europskog reda za zasluge
Članom Europskog reda za zasluge imenovani su José Andrés, kuhar i osnivač nevladine organizacije „Svjetska središnja kuhinja”, Giannis Antetokounmpo, košarkaš, Marc Gjidara, odvjetnik i znanstvenik (francuski pravnik hrvatskog podrijetla), Sandra Lejniece, liječnica, znanstvenica i istaknuta članica akademije, Oleksandra Matviichuk, odvjetnica za ljudska prava, Viviane Reding, bivša potpredsjednica Europske komisije, bivša luksemburška zastupnica, bivša zastupnica u Europskom parlamentu te Paul David Hewson, poznatiji kao Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton i Laurence Joseph Mullen Jr, glazbenici i članovi banda U2, navodi se u objavi Parlamenta.
Prošle je godine, povodom 75. obljetnice Schumanove deklaracije, Predsjedništvo Europskog parlamenta odlučilo uspostaviti prvo europsko odličje takve vrste koje dodjeljuje institucija EU-a; civilno odličje kako bi se odala počast postignućima pojedinaca koji su znatno doprinijeli europskim integracijama ili promicanju i obrani europskih vrijednosti. Svake godine u Red može biti imenovano do 20 laureata.
Nakon objave u utorak dobitnici će biti pozvani na službenu svečanost dodjele nagrada koja će se održati tijekom plenarne sjednice 18. i 21. svibnja u Strasbourgu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas