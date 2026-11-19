NJEMAČKA
Konobarica bijesna zbog gostiju koji ne ostavljaju napojnice: "To me čini agresivnom"
U Njemačkoj je sve manje gostiju koji konobarima ostavljaju napojnice, a posebno se ističe pad među mlađim generacijama, što je otvorilo raspravu o odnosu prema zaposlenima u ugostiteljstvu, rastu cijena i sve raširenijem digitalnom plaćanju.
Sve manje ljudi ostavlja napojnice u restoranima, a taj je trend posebno primjetan među mlađim gostima. Na to je upozorila i jedna konobarica koja tvrdi da upravo od njih najčešće ne dobiva dodatni novac za svoj rad.
Stručnjak za hotelijerstvo i uslužne djelatnosti Michael Bauer za njemačke je medije rekao da iza takvog trenda stoji više razloga, prenosi Fenix magazin. Među njima su rast cijena, smanjena kupovna moć građana, ali i sve slabije poštovanje prema radu zaposlenih u ugostiteljstvu.
Svoje nezadovoljstvo izostankom napojnica jedna je konobarica odlučila podijeliti u videu na TikToku. Kreatorica sadržaja @mayaa.zrr, koja uz ostale obveze radi i u ugostiteljstvu, požalila se na ponašanje gostiju, posebno mlađih, od kojih, kako tvrdi, često ne dobiva nikakvu napojnicu.
"Ljuta sam i moram jednom progovoriti o tome. Što se dogodilo s napojnicama među mladima?", upitala je.
"Od mladih napojnicu ostavljaju samo oni koji i sami rade u ugostiteljstvu, to me čini agresivnom"
Smatra da je mogućnost dobivanja napojnica jedan od glavnih razloga zbog kojih se ljudi odlučuju raditi u ugostiteljstvu. Oni koji ih ne žele ostavljati, poručila je, mogu pronaći neki drugi, manje zahtjevan studentski ili dodatni posao.
"Imam osjećaj da od mladih napojnicu ostavljaju samo oni koji i sami rade u ugostiteljstvu. To me čini agresivnom. Smatram da je to nepoštovanje", rekla je.
Dodala je da i sama redovito nagrađuje osoblje napojnicom, ali njezinu visinu prilagođava kvaliteti usluge.
"Naravno da to ovisi i o tome kakva je usluga. Ako je usluga loša, ostavit ću manje, ali uvijek nešto ostavim", objasnila je. Na kraju videa, koji je u međuvremenu uklonila, pratitelje je upitala ostavljaju li i oni napojnice.
Reakcije podijeljene
Njezina objava izazvala je brojne komentare. Dok su mnogi korisnici TikToka podržali njezino nezadovoljstvo, drugi su poručili da zaposlenici ne bi trebali očekivati dodatni novac za posao za koji već primaju plaću.
"Radim u liječničkoj ordinaciji i ni ja ne dobivam napojnicu", napisala je jedna korisnica.
Drugi komentator smatra da nema razloga očekivati napojnice jer zaposlenici za svoj rad već dobivaju redovitu plaću. "Pa imate svoju plaću. Ni ja ne dobivam napojnicu za svoj posao", poručio je.
Ipak, bilo je i onih koji su razumjeli frustraciju konobarice. Među njima su se javili frizeri i obrtnici koji su primijetili slične promjene u svojim djelatnostima. Jedan od komentatora, koji radi kao monter, napisao je da i njemu klijenti sve rjeđe ostavljaju napojnice.
"Već se veselim kada mi netko ponudi nešto za popiti", naveo je.
"Rast cijena utječe i na napojnice"
O razlozima zbog kojih gosti sve rjeđe ostavljaju napojnice govorio je i stručnjak za hotelijerstvo i uslužne djelatnosti Michael Bauer.
Jedan od važnijih čimbenika svakako je financijska situacija građana. Na to je upozorio i jedan korisnik TikToka, ističući da si sve manje ljudi može priuštiti dodatne troškove.
Bauer se slaže s takvom procjenom. U razgovoru za Frankfurter Rundschau, medij iz izdavačke kuće Ippen.Media, upozorio je na znatno poskupljenje ugostiteljskih usluga tijekom proteklih godina.
Zbog viših cijena u restoranima gosti, objasnio je, sve više paze na potrošnju, a to se odražava i na iznose koje ostavljaju kao napojnicu.
"Gosti rjeđe dolaze, manje troše i ostavljaju manje napojnica", rekao je Bauer.
Komentirao je i najavljeno smanjenje stope poreza na dodanu vrijednost od siječnja 2027. godine. Smatra da ugostitelji tu poreznu pogodnost neće prenijeti na goste, nego će je zadržati.
Stručnjak upozorava na sve manje poštovanja prema radu konobara
Financijski razlozi, međutim, nisu jedino objašnjenje za smanjenje napojnica. Bauer smatra da je riječ i o promjeni društvenih vrijednosti, koja je osobito vidljiva među mlađim generacijama.
"U ugostiteljstvu svjedočimo padu vrijednosti", upozorio je. Prema njegovoj procjeni, starije generacije i dalje više cijene uslugu i trud zaposlenih, dok mlađi sve češće smatraju da se kvalitetna usluga podrazumijeva.
Bauer je posebno istaknuo zahtjevnost posla koji obavljaju konobari i drugi ugostiteljski radnici. Oni često rade u večernjim satima, zbog čega se moraju odreći dijela vlastitog slobodnog vremena kako bi posluživali goste.
"Ljudi koji navečer rade u ugostiteljstvu obavljaju iznimno težak posao. Odriču se slobodnog vremena kako bi nas posluživali. A što dobivaju zauzvrat? Često samo frustraciju", rekao je stručnjak.
Upozorio je i na začarani krug u kojem nezadovoljstvo gostiju i zaposlenika utječe na njihov međusobni odnos. Konobari primjećuju kada su gosti neljubazni ili ne žele ostaviti napojnicu, što se može odraziti i na njihovo raspoloženje te odnos prema gostima. S druge strane, ljubaznost i susretljivost osoblja mogu potaknuti goste da ostave veći iznos.
Digitalno plaćanje mijenja navike ostavljanja napojnica
Na navike povezane s ostavljanjem napojnica utječe i sve raširenija uporaba digitalnih načina plaćanja.
Istraživanje tvrtke Lightspeed iz 2025. godine pokazalo je da se 25 posto ispitanika osjeća pod pritiskom zbog unaprijed ponuđenih mogućnosti ostavljanja napojnice tijekom digitalnog plaćanja.
Bauer smatra da napojnica ima mnogo veće značenje od same novčane vrijednosti. Ona je, ističe, način iskazivanja priznanja za obavljeni posao i poštovanja prema osobi koja ga je odradila.
"Napojnica je više od samog novca – ona je priznanje za obavljeni posao i osobu koja ga je obavila", naglasio je.
Dodao je da takav oblik iskazivanja poštovanja postupno nestaje iz društva. Problem pritom ne vidi samo u odnosu gostiju prema zaposlenicima, nego i u nedostatku priznanja na radnome mjestu, uključujući pohvale koje bi zaposlenici trebali dobivati od nadređenih.
"U njemačkom jeziku postoji riječ: pohvala. Takve riječi ne koštaju ništa, ali znače sve", zaključio je Bauer.
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