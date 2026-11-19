Mia Slafhauzer/PIXSELL

Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu tamne čokolade koja se prodaje u trgovinama Lidla u Hrvatskoj. Riječ je o proizvodu J.D. Gross Tamna čokolada 70 posto, pakiranju od 125 grama, u kojem je utvrđena prisutnost kikirikija koji nije naveden na deklaraciji.

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Opoziv se odnosi na proizvod s rokom trajanja do 4. travnja 2028. godine i oznakom serije L233249A2.

Kako navode iz Državnog inspektorata, kikiriki nije označen na ambalaži kao alergen, zbog čega proizvod može predstavljati zdravstveni rizik za osobe koje su na njega alergične.

S druge strane, osobe koje nisu alergične na kikiriki mogu nastaviti konzumirati proizvod bez ograničenja.

Dobavljač čokolade je njemačka tvrtka Rausch Die Schokoladenfabrik, dok je distributer za hrvatsko tržište Lidl Hrvatska, objavljeno je na stranicama HAPIH-a.

Iz Državnog inspektorata naglašavaju da se obavijest o opozivu odnosi isključivo na proizvod s navedenim rokom trajanja i oznakom serije.