Australija se topi u vrućini, temperature idu na 39 stupnjeva

Australija i Novi Zeland suočavaju se s izuzetno jakim vjetrovima i vrućinom. Meteorološke agencije upozoravaju da bi u Sydneyu u srijedu temperatura mogla doseći 39 stupnjeva Celzija, a u Wellingtonu udari vjetra u četvrtak i do 140 kilometara na sat.

MetServicea na Novom Zelandu priopćio je da bi udari vjetra mogli doseći 150 kilometara na sat duž istočne obale Južnog otoka i do 140 kilometara na sat oko Wellingtona, glavnog grada, u četvrtak.

Vlasti upozoravaju stanovništvo da ostane u kućama, izbjegava putovanja i pripremi se za moguće nestanke struje i komunikacija.

Upozorenja dolaze nakon jakih vjetrova i obilne kiše u utorak, koji su tisuće ljudi ostavili bez struje, a jedna osoba je poginula u parku u Wellingtonu kada je na nju pala grana drveta.

Vrijeme je zabrinjavajuće za vatrogasce koji pokušavaju obuzdati šumske požare u blizini Kaikoure na Južnom otoku i u Hawke's Bayu na Sjevernom otoku, koje su raspirili vjetrovi.

Pomoćnik nacionalnog zapovjednika vatrogasne i hitne službe Novog Zelanda Ken Cooper rekao je da je u blizini Kaikoure uništeno 14 zgrada, uključujući pet kuća. Ceste u tom području ostaju zatvorene i uspostavljeni su centri za evakuaciju.

U Australiji, sa Zavoda za meteorologiju upozoravaju da ekstremne vrućine u središnjim regijama mogu biti rekordne te donijeti toplinske valove i povećanu opasnost od požara.

Predviđa se da će temperatura u Sydneyu u srijedu dosegnuti 39 stupnjeva Celzija.