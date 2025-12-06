Australija zbog "opresije žena i djevojčica" uvodi sankcije afganistanskim dužnosnicima

Australija je u subotu uvela financijske sankcije i zabranu putovanja četvorici talibanskih dužnosnika afganistanske vlade, navodeći da sudjeluju u kršenju ljudskih prava žena i djevojčica u toj zemlji.
Oglas
Sankcionirani dužnosnici sudjeluju u "opresiji žena i djevojčica te u potkopavanju načela dobrog upravljanja, odnosno vladavine prava" u zemlji, izjavila je australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong.
U kolovozu 2021. sedam zemalja, uključujući Australiju, povuklo je svoje postrojbe iz Afganistana. Međunarodne snage predvođene NATO savezom dvadeset su godina tamo provodile provodile osposobljavanje afganistanskih sigurnosnih snaga i borile se protiv talibana nakon što su zapadne sile s vlasti svrgnule tu islamističku skupinu.
U međuvremenu su vlast u Afganistanu ponovno preuzeli talibani, koje međunarodna zajednica kritizira zbog oštrog ograničavanja prava i sloboda žena i djevojčica kroz zabranu obrazovanja i zaposlenja.
Talibani pak naglašavaju da poštuju prava žena, u skladu sa svojom interpretacijom islamskog zakona i lokalnih običaja.
Australske sankcije usmjerene su protiv trojice talibanskih ministara i predsjednika vrhovnog suda, izjavila je Wong, navodeći da dužnosnici ženama i djevojčicama ograničavaju pristup "obrazovanju, zaposlenju, slobodi kretanja i mogućnosti sudjelovanja u javnom životu".
Mjere su dio novog okvira australske vlade koji joj omogućuje da "izravno nameće vlastite sankcije i zabrane putovanja kako bi povećala pritisak na Talibane, s ciljem borbe protiv opresije afganistanskog naroda", kazala je Wong.
Australija je prihvatila tisuće afganistanskih izbjeglica, uglavnom žena i djece, nakon što su talibani ponovno preuzeli vlast u toj zemlji u kojoj se velik dio stanovništva sada oslanja na humanitarnu pomoć kako bi preživjeli, napominje Reuters.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas