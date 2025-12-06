Australija zbog "opresije žena i djevojčica" uvodi sankcije afganistanskim dužnosnicima

U kolovozu 2021. sedam zemalja, uključujući Australiju, povuklo je svoje postrojbe iz Afganistana. Međunarodne snage predvođene NATO savezom dvadeset su godina tamo provodile provodile osposobljavanje afganistanskih sigurnosnih snaga i borile se protiv talibana nakon što su zapadne sile s vlasti svrgnule tu islamističku skupinu.