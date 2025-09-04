Autobus u Londonu naletio na pješake, ozlijeđeno 17 osoba

Ukupno je 17 osoba ozlijeđeno, a većina je prevezena u bolnicu nakon nesreće u blizini postaje Victoria u središtu Londona.
Oglas
Vozač autobusa na liniji 24 bio je među ozlijeđenima nakon što je autobus izletio na pločnik u ulici Victoria Street, nedaleko od postaje Victoria.
Nesreća se dogodila u četvrtak oko 8:20 sati ujutro, priopćila je Metropolitanska policija, piše Sky News.
"Dvoje ljudi zbrinuto je na mjestu događaja, dok je 15 osoba odvezeno u bolnicu i ondje su zadržani. Među njima je i vozač autobusa. Nije bilo prijavljenih ozljeda opasnih po život“, stoji u policijskom priopćenju.
Na mjesto nesreće upućen je veći broj vozila hitnih službi, uključujući policijske automobile, vozila hitne pomoći i jedno vatrogasno vozilo, a među ozlijeđenima su i putnici iz autobusa.
BREAKING: A bus has crashed at Victoria station in London.— Sky News (@SkyNews) September 4, 2025
A number of people have been taken to hospital but Sky News understands no fatalities have been reported.
Latest ➡️ https://t.co/7D77OjYVxY
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4lAyXmn18W
"Ljudi su vrištali“
Emit Suker (47) rekao je za novinsku agenciju PA: "Autobus je dolazio iz Westminstera. U njemu je bilo otprilike 15, 16 ljudi. Ljudi su vrištali – bilo je strašno.“
Drugi očevidac izjavio je: "Čuo sam ogroman udarac – izašao sam van i na podu je ležala žena, oko nje je bilo mnogo ljudi.
Puno ljudi iz teretane istrčalo je van pomoći joj.“
Zbog tragova dizela koji su se slijevali niz ulicu Allington, policija je zabranila pušenje u tom području iz straha od dodatnog incidenta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas