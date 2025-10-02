vanjskopolitička analiza
Barić o zidu dronova: EK želi ući u područja u kojima nema nikakve nadležnosti
Vojnopolitički analitičar Robert Barić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Ivana Hrstića te je komentirao "hibridni rat" koji Rusija vodi, kao i političke okolnosti koje je ruski rat izazvao u Europi i SAD-u.
Upitan da komentira koji su ciljevi ruskih političkih akcija vezanih uz rat u Ukrajini, kao i upade dronova u ostale europske države, Barić je ustvrdio:
"Cilj Rusima je vrlo konkretan. Prvo i osnovno je nastojati iskoristiti zamor Ukrajinom u europskim državama kako bi se smanjila vojna i ekonomska pomoć. To je osnovni cilj. Dakle da europske države sada što manje pružaju pomoć Ukrajini sada kada se vidi da se SAD izvlači iz svega. Nemojte misliti, uz cijelu ovu priču o Trumpu, da Ukrajina može uz pomoć Europe osloboditi svoje područje."
Akcije američkog predsjednika Donalda Trumpa, Barić tumači ovako: "Niste htjeli my big beautiful peace deal, ok, ja polako dižem ruke od toga. I neću se više miješati ni u odlučivanje NATO-a, prodavat ću vam oružje jer ću tako zaraditi, ali to je to."
Tako razumije Barić Trumpovu poruku, dodatno istaknuvši kako SAD nije sudjelovao u NATO-ovoj recentnoj vojnoj vježbi Eastern Sentry (Istočna straža), niti je pokazao interes za sudjelovanjem.
Koncept refleksivne kontrole
"Rusima je jasno da Europa preuzima sve veću potporu Ukrajini", tumači Barić, i Rusija pokušava "stvoriti raspoloženje među političkim elitama i stanovništvom zbog rastućih ekonomskih problema Europe, koje će ne samo smanjiti opseg pomoći nego i destabilizirati države. To je koncept refleksivne kontrole. Nije on ništa novo. Rusija ga provodi još od carske Rusije, a to znači utjecati na proces, percepciju i donošenje odluka i političkih i ekonomskih elita, ali i stanovništva. To je cilj hibridnog ratovanja."
Kakav je položaj Europe?
"Drugi cilj je što moguće više razjediniti europske države," tumači Barić, a u tom svjetlu, ističe, treba promatrati i sastanak u Kopenhagenu: "To je bio neslužbeni pripremni sastanak Europskog vijeća na kojem je ispitivan teren za ključne odluke. Tu se pokazalo nekoliko stvari.
Zamrznuta sredstva: tu još uvijek postoji nelagoda nekih država, posebno Belgije, kako se to može legalno to izvesti. Belgija je tiho zatražila da se do idućeg sastanka napravi cjelokupna pravna analiza tog koraka."
"Drugo pitanje koje se postavilo je o zidu dronova. U pozadini toga sada se radi o organizaciji tog posla. Tu je problem sljedeći - Europska komisija želi to voditi, ali države članice ne žele to - to je pokušaj Europska komisije da uđe u područje obrane i sigurnosti u kojima ona nema nikakve nadležnosti prema temeljnim sporazumima", zaključuje Barić: "Nije problem tehnologije, nego je problem koordinacije."
Što je prioritet?
"Europa mora riješiti svoje političke podjele, to je ključno, i na to Rusija igra sa svojim hibridnim ratom, pokušava podijeliti Europu, pogledajte što ruski analitičari u ruskim medijima kažu: Ako posljedica ovog rata, čak i ako pobijedimo u Ukrajini, bude ujedinjena Europa, to je za nas gora situacija u budućnosti nego Amerika u Europi," pojašnjava Barić.
