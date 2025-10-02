Barić o zidu dronova: EK želi ući u područja u kojima nema nikakve nadležnosti

"Rusima je jasno da Europa preuzima sve veću potporu Ukrajini", tumači Barić, i Rusija pokušava "stvoriti raspoloženje među političkim elitama i stanovništvom zbog rastućih ekonomskih problema Europe, koje će ne samo smanjiti opseg pomoći nego i destabilizirati države. To je koncept refleksivne kontrole. Nije on ništa novo. Rusija ga provodi još od carske Rusije, a to znači utjecati na proces, percepciju i donošenje odluka i političkih i ekonomskih elita, ali i stanovništva. To je cilj hibridnog ratovanja."