Plenković podržao novi, nikad ranije testirani način financiranja obrane Ukrajine

To je potez koji je od početka ruske invazije smatran prerizičnim, jer bi “nestanak” novca neke države s računa bilo gdje u euro zoni ili EU mogao prestrašiti neke druge zemlje i odagnati ih od poslovanja preko europskih tvrtki. Ali na taj se potez Europska komisija, uz preliminarnu podršku dovoljno velikog broja država članica (među njima i Njemačke), odlučuje upravo sada, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump na sve moguće načine dao do znanja da američki porezni obveznici neće više toliko financirati obranu Ukrajine. Sada proizlazi da neće ni (samo) europski porezni obveznici, nego će obranu Ukrajine od Rusije financirati ruski porezni obveznici, posredno, ali obilato.