Bivši ministar dao ostavku u Institutu arapskog svijeta zbog veza s Epsteinom

Hina
07. velj. 2026. 21:51
Jack Lang
Jack Lang, bivši francuski ministar kulture, podnio je ostavku na dužnost predsjednika Instituta arapskog svijeta, priopćilo je francusko ministarstvo vanjskih poslova u subotu, nakon otkrivanja njegovih kontakata s Jeffreyjem Epsteinom i pokretanja financijske istrage.

Ranije u subotu, francusko financijsko tužiteljstvo otvorilo je istragu protiv Jacka Langa i njegove kćeri Caroline zbog sumnji na "pranje novca povezano s teškom poreznom prijevarom".

Pozivi na Langovu ostavku pojačali su se nakon što je američko ministarstvo pravosuđa 30. siječnja objavilo dokumente koji su pokazali da su pokojni osuđeni seksualni prijestupnik Epstein i Lang povremeno dopisivali između 2012. i 2019. godine.

Francuski mediji, uključujući Le Monde, Le Figaro i Mediapart, rekli su da je preliminarna istraga otvorena nakon što su američki dokumenti otkrili godine prepiske i financijske veze između Langa i Epsteina.

Ured je potvrdio istragu, no nije otkrio druge detalje.

Ministarstvo vanjskih poslova koje nadzire Institut arapskog svijeta, kulturnu i istraživačku instituciju koja promovira razumijevanje arapskog svijeta, pozvalo je Jacka Langa u nedjelju na razgovor.

Lang je ranije na X-u rekao da pozdravlja istragu "sa smirenošću, čak i olakšanjem."

"Optužbe iznesene protiv mene su neutemeljene, i to ću pokazati, dalje od buke i bijesa medija i digitalnih sudova", dodao je.

Langovo ime pojavljuje se više od 600 puta u Epsteinovim dokumentima, prema Reutersu. Langova kći Caroline u ponedjeljak je podnijela ostavku na mjesto čelnice francuskog Sindikata neovisnih produkcija nakon što su se otkrile i njezine veze s Epsteinom.

Odvjetnik Jacka Langa rekao je BFM-u da će dokazati da njegv klijent nije uključen niu kakvu nesavjesnu radnju ili kazneno djelo.

Teme
epsteinovi dosjei francuska jack lang jeffrey epstein

