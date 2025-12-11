BURNO U DONJEM DOMU
Britanski zastupnici upozoravaju: SAD se upušta u ekstremno desničarsku retoriku koja podsjeća na 1930-te
Sjedinjene Države služe se “ekstremno desničarskim retorikama” koji prizivaju 1930-e i prijete “jezivim” miješanjem u europske demokracije, upozorili su u četvrtak britanski zastupnici.
Donji dom obrušio se na Trumpovu strategiju nacionalne sigurnosti, u kojoj se navodi da se Europa suočava s “brisanjem civilizacije” te se obećava pomoć kontinentu da “ispravi svoj sadašnji smjer i promovira patriotske europske stranke”, piše The Guardian.
Matt Western, laburistički zastupnik i predsjednik zajedničkog parlamentarnog odbora za strategiju nacionalne sigurnosti britanske vlade, rekao je: “Američki konsenzus koji je predvodio zapadni svijet od Drugog svjetskog rata čini se slomljenim.
“Perspektiva američkog upletanja u demokratsku politiku Europe, vjerujem, vrlo je zabrinjavajuća… Izostanak osude Rusije je izvanredan, iako ne iznenađujući.” Dodao je da takav zaokret SAD-a ostavlja Ujedinjeno Kraljevstvo “posebno ranjivim”.
Liam Byrne, još jedan laburistički zastupnik i predsjednik parlamentarnog odbora za poslovanje, rekao je da “nije teško vidjeti sličnosti s ekstremno desničarskim tropima iz 1930-ih” te pozvao na tješnju obrambenu suradnju s Europom.
Starmer oprezan oko kritiziranja Trumpa
Keir Starmer i njegovi ministri bili su oprezni da ne kritiziraju Trumpa i nastojali su umanjiti značaj strateškog dokumenta.
Seema Malhotra, ministrica u Ministarstvu vanjskih poslova, opetovano je u četvrtak inzistirala da SAD “ostaje snažan, pouzdan i ključan saveznik Ujedinjenog Kraljevstva” te da se ministri slažu s nekim aspektima strategije, “poput važnosti očuvanja slobode i sigurnosti”.
U Donjem domu rekla je da se britanska vlada “u nekim područjima” ne slaže sa SAD-om, uključujući pitanje europske snage i vrijednosti multikulturalizma.
“Vidimo snažnu Europu koja se ujedinjuje u obrani Ukrajine, pri čemu Ujedinjeno Kraljevstvo pomaže predvoditi koaliciju voljnih od više od 30 zemalja”, rekla je, dodajući da europske države “povećavaju izdvajanja za obranu”.
Bobby Dean, zastupnik Liberalnih demokrata, rekao je da je strategija “dokument ukorijenjen u rasističkoj ideologiji bjelačke supremacije i tako ga treba i nazvati”, tvrdeći da “blago neslaganje neće biti dovoljno”.
Na poziv Deana da osudi retoriku iz dokumenta, Malhotra je rekla da se ne slaže s narativom o brisanju civilizacije.
“Ponosna sam na našu zemlju. Znam da je migracija bitan dio britanske nacionalne priče”, rekla je. “Mi smo uspješno multikulturalno društvo i na to sam ponosna, i zastupat ćemo naše vrijednosti u Ujedinjenom Kraljevstvu i diljem svijeta.”
Ruska vlada pozdravila Trumpov dokument
Američka strategija, objavljena prošlog petka, poziva na okončanje masovnih migracija te kritizira europske politike po tom pitanju jer “stvaraju razdor”. U dokumentu se navodi da su europske zemlje zaglibile u “cenzuri slobodnog govora” te “gubitku nacionalnih identiteta i samopouzdanja”.
“Nije uopće očito hoće li određene europske zemlje imati dovoljno snažna gospodarstva i vojske da ostanu pouzdani saveznici”, stoji u dokumentu. Ruska je vlada pozdravila dokument, nazvavši ga “u velikoj mjeri usklađenim” s njezinom vizijom.
Trump je nastavio napadati europske čelnike u intervjuu ovog tjedna, optužujući ih da nisu uspjeli kontrolirati imigraciju i sugerirajući da europske zemlje “više neće biti održive” bez promjena u graničnoj politici.
“Mislim da su slabi, ali mislim i da žele biti politički korektni… Mislim da ne znaju što učiniti,” rekao je za Politico podcast The Conversation.
