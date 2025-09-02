Oglas

8000 uništenih domova

Broj žrtava potresa u Afganistanu premašio 1100

Hina
02. ruj. 2025. 12:27
Broj smrtno stradalih u potresu u utorak u Afganistanu premašio je 1100, dok je broj ozlijeđenih trostruko veći, priopćio je afganistanski Crveni polumjesec, prenosi Reuters koji podsjeća da neprohodan planinski teren otežava akcije potrage i spašavanja u zabačenim selima.

Najmanje 1124 osobe su izgubile život, 3250 ljudi je ozlijeđeno, a 8000 domova je potpuno uništeno, navodi Crveni polumjesec.

Zbog bojazni o ljudima zarobljenim pod ruševinama, UN očekuje da će broj žrtava rasti.

Potres magnitude 6 zatresao je u noći na ponedjeljak istočni Afganistan, na dubini od deset kilometara. Mnoge kuće, građene od blata i kamena u strmim dolinama, potpuno su se urušile u pokrajinama Kunar i Nangarhar. 

Afganistan je izložen jakim, smrtonosnim potresima, posebice u području planinskog lanca Hindukuš, gdje se indijska tektonska ploča sastaje s euroazijskom.

Ovo je treći veliki potres koji je pogodio Afganistan otkako su Talibani preuzeli vlast 2021. godine. 

Afganistan Potres

