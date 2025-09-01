Pristižu prve snimke razornog potresa u Afganistanu

Screenshot/X

Oko 622 osobe su poginule, a više od 1500 je ozlijeđeno u potresu koji je pogodio istok Afganistana, rekle su vlasti u ponedjeljak dok su helikopteri prevozili ranjene na sigurno iz ruševina u kojima se traže preživjeli.

Katastrofa će dodatno opteretiti zemlju na jugu Azije koja se već suočava s humanitarnim krizama, od naglog pada strane pomoći do prisilnog vraćanja velikog broja njezinih državljana iz susjednih zemalja.

Potres jakosti 6 stupnjeva po Richteru ozlijedio je više od 1500 osoba, a poginule su 622, reklo je u priopćenju afganistansko ministarstvo unutarnjih poslova kojim upravljaju talibani. Ranije je državna televizija RTA objavila je smrtno stradalo oko 500 ljudi.

SON DAKİKA

Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Şu ana kadar 250 kişi hayatını kaybetti, en az 500 kişi yaralandı. pic.twitter.com/uNF9JdPoSh — Gündem X (@gundemxtr) September 1, 2025

Afghanistan hit by its strongest earthquake in years, deadly shocks devastate Kunar and nearby regions. pic.twitter.com/odkIAtXoB6 — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

U glavnom gradu Kabulu zdravstvene vlasti su rekle da spasioci ubrzano nastoje doprijeti do udaljenih zaselaka raštrkanih po području s dugom poviješću potresa i poplava.

6.0 EarthQuake in Afghanistan , 20 died more than 100 injured in Kundar and Nangarhar !#Afghanistan #AfghanistanEarthquake #earthquake pic.twitter.com/wd7AP1qDtG — Shehzad Qureshi (@ShehxadGulHasen) September 1, 2025

"Brojke iz svega nekoliko klinika pokazuju preko 400 ozlijeđenih i desetke smrtnih slučajeva", kazao je glasnogovornik ministarstva Šarafat Zaman u priopćenju.

Snimke Reuters TV-a prikazuju helikoptere kako prevoze pogođene dok stanovnici pomažu vojnicima i bolničarima da ranjene prenesu do vozila hitne pomoći.

