Više od 600 poginulih

Pristižu prve snimke razornog potresa u Afganistanu

Hina , N1 Info
01. ruj. 2025. 10:07
Afganistan
Screenshot/X

Oko 622 osobe su poginule, a više od 1500 je ozlijeđeno u potresu koji je pogodio istok Afganistana, rekle su vlasti u ponedjeljak dok su helikopteri prevozili ranjene na sigurno iz ruševina u kojima se traže preživjeli.

Katastrofa će dodatno opteretiti zemlju na jugu Azije koja se već suočava s humanitarnim krizama, od naglog pada strane pomoći do prisilnog vraćanja velikog broja njezinih državljana iz susjednih zemalja.

Potres jakosti 6 stupnjeva po Richteru ozlijedio je više od 1500 osoba, a poginule su 622, reklo je u priopćenju afganistansko ministarstvo unutarnjih poslova kojim upravljaju talibani. Ranije je državna televizija RTA objavila je smrtno stradalo oko 500 ljudi.

U glavnom gradu Kabulu zdravstvene vlasti su rekle da spasioci ubrzano nastoje doprijeti do udaljenih zaselaka raštrkanih po području s dugom poviješću potresa i poplava.

"Brojke iz svega nekoliko klinika pokazuju preko 400 ozlijeđenih i desetke smrtnih slučajeva", kazao je glasnogovornik ministarstva Šarafat Zaman u priopćenju.

Snimke Reuters TV-a prikazuju helikoptere kako prevoze pogođene dok stanovnici pomažu vojnicima i bolničarima da ranjene prenesu do vozila hitne pomoći.

Više čitajte OVDJE.

Teme
Afganistan potres

