Pristižu prve snimke razornog potresa u Afganistanu

Oko 622 osobe su poginule, a više od 1500 je ozlijeđeno u potresu koji je pogodio istok Afganistana, rekle su vlasti u ponedjeljak dok su helikopteri prevozili ranjene na sigurno iz ruševina u kojima se traže preživjeli.
Katastrofa će dodatno opteretiti zemlju na jugu Azije koja se već suočava s humanitarnim krizama, od naglog pada strane pomoći do prisilnog vraćanja velikog broja njezinih državljana iz susjednih zemalja.
Potres jakosti 6 stupnjeva po Richteru ozlijedio je više od 1500 osoba, a poginule su 622, reklo je u priopćenju afganistansko ministarstvo unutarnjih poslova kojim upravljaju talibani. Ranije je državna televizija RTA objavila je smrtno stradalo oko 500 ljudi.
SON DAKİKA— Gündem X (@gundemxtr) September 1, 2025
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Şu ana kadar 250 kişi hayatını kaybetti, en az 500 kişi yaralandı. pic.twitter.com/uNF9JdPoSh
Afghanistan hit by its strongest earthquake in years, deadly shocks devastate Kunar and nearby regions. pic.twitter.com/odkIAtXoB6— Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025
U glavnom gradu Kabulu zdravstvene vlasti su rekle da spasioci ubrzano nastoje doprijeti do udaljenih zaselaka raštrkanih po području s dugom poviješću potresa i poplava.
6.0 EarthQuake in Afghanistan , 20 died more than 100 injured in Kundar and Nangarhar !#Afghanistan #AfghanistanEarthquake #earthquake pic.twitter.com/wd7AP1qDtG— Shehzad Qureshi (@ShehxadGulHasen) September 1, 2025
"Brojke iz svega nekoliko klinika pokazuju preko 400 ozlijeđenih i desetke smrtnih slučajeva", kazao je glasnogovornik ministarstva Šarafat Zaman u priopćenju.
Snimke Reuters TV-a prikazuju helikoptere kako prevoze pogođene dok stanovnici pomažu vojnicima i bolničarima da ranjene prenesu do vozila hitne pomoći.
अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही, भूकंप से 600 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 घायल #earthquake #Afghanistan #AfghanistanEarthquake #Afganistan #AfgEarthquake pic.twitter.com/Gb4OZ2cKk7— SANJAY TRIPATHI (@sanjayjourno) September 1, 2025
