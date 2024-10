Budimpešta ipak šalje ogromnu pomoć Ukrajini? Čeka se samo ovo

Podijeli :

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Mađarska je odlučila da neće podržati odluku EU-a da Ukrajini odobri kredit od 35 milijardi eura na račun dobiti od zamrznute ruske imovine sve do rezultata predsjedničkih izbora u SAD-u koji se održavaju 5. studenog.

Prema Mihályu Vargi, dvoje američkih predsjedničkih kandidata, Kamala Harris i Donald Trump, zagovaraju suprotstavljene metode rješavanja ruskog rata protiv Ukrajine: “Jedan, u smjeru mira, a drugi prema nastavku rata.”

Zbog toga je mađarski ministar financija naglasio da bi EU trebala planirati sljedeće korake prema tome koga Amerikanci izaberu, prenosi Ukrajinska pravda.

“Vjerujemo da se o ovom pitanju – produljenju sankcija Rusiji – treba odlučiti nakon američkih izbora. To je bio mađarski stav… Moramo vidjeti u kojem smjeru ide buduća američka administracija po ovom pitanju,” dodao je.

To se odnosi na plan zajma od 50 milijardi američkih dolara za Ukrajinu, koji su dogovorili čelnici G7, a koji će biti otplaćen profitom od zamrznute ruske imovine – što znači da Kijev neće morati vratiti novac.

Pod upitnikom dugoročna izvedivost

EU bi trebala osigurati 35 milijardi eura prema uvjetima prijedloga, ali to zahtijeva reformu mehanizma sankcija, koji omogućuje zamrzavanje imovine u EU.

Sjedinjene Države zabrinute su za dugoročnu stabilnost ovog plana koji nema presedana, s obzirom na to da se sankcije EU-a na zamrznutu imovinu moraju jednoglasno obnavljati svakih šest mjeseci. To znači da bi u svakom trenutku jedna država članica mogla spriječiti obnovu, odmrznuti sredstva i cijeli projekt baciti u kaos. Do sada je ta “crna ovca” opetovano bila upravo Mađarska.

