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"vrijeme je za pravedan mir"

Bugarska prestala isporučivati oružje Ukrajini: "Rat se neće riješiti na bojnom polju"

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Hina
|
09. lip. 2026. 18:45
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Ukrainian servicemen from the Reconnaissance Company "Only Wars" of the Ukrainian 3rd Army Corps prepare a FPV drone for a training flight in an undisclosed location, in eastern Ukraine
Genya SAVILOV / AFP

Novoimenovani bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov izjavio je u utorak da njegova zemlja više neće isporučivati ​​oružje Ukrajini te je pozvao Moskvu i Kijev da sjednu za pregovarački stol kako bi se okončao rat, izvijestila je novinska agencija BTA.

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Bugarska, članica NATO-a i Europske unije koja ima strateški položaj na Crnom moru, poslala je Ukrajini protuoklopne rakete, oklopna vozila, minobacače, protuzračne topove i haubice 2024. i 2025. godine, kao i pješačko oružje.

U 2022. i 2023. godini nije službeno izvozila oružje i streljivo u Ukrajinu, već je izvozila uglavnom europskim posrednicima, a bugarski dužnosnici rekli su da ne mogu kontrolirati što kupci rade s tim.

"Nije planirano da bugarska strana osigura više oružja ukrajinskoj vojsci", rekao je Dimitar Stojanov predstavljajući prioritete svog ministarstva.

"Već smo jasno rekli da se rat u Ukrajini neće riješiti na bojnom polju... Vrijeme je da se traži pravedan mir koji određuju obje strane", dodao je.

Bugarska vlada, na čelu s bivšim predsjednikom Rumenom Radevom, položila je prisegu prošli mjesec. Radev je bio poznat po svojim proruskim stavovima, ali se obvezao slijediti proeuropsku politiku.

Teme
bugarska vojna pomoć izvoz oružja bugarske proruski stavovi radeve rat u ukrajini traženje pravednog mira

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